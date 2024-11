Cú sốc của Á quân Giọng hát Việt

Sau khi giành chiến thắng tại The Voice 2019 với vị trí á quân, Võ Đức Trí không suôn sẻ trong sự nghiệp mà phải từ bỏ âm nhạc. Nam ca sĩ Võ Đức Trí được khán giả yêu nhạc biết tới với danh hiệu Á quân The Voice 2019. Ngoài ra, anh còn từng tham gia các chương trình như Giọng ải giọng ai, Nhạc hội song ca, Radio New Talent. Sở hữu ngoại hình như các nam thần tượng Kpop cùng chiếc răng khểnh và giọng hát có chiều sâu, những tưởng sự nghiệp nam ca sĩ sinh năm 1996 suôn sẻ, nhưng lại lại gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm nghề tới mức đã bỏ cuộc.

Võ Đức Trí là ca sĩ trẻ có ngoại hình nổi bật, từng giành nhiều thành tích khi tham gia các cuộc thi âm nhạc. Ba năm khốn khó Theo chia sẻ của Võ Đức Trí, sau The Voice 2019, nam ca sĩ có bước tiến mới là ra mắt ca khúc Chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Nhưng từ đầu năm 2020 đến tận cuối năm 2023, sự nghiệp của anh bị ngưng trệ, rơi vào tình huống không có sự bứt phá. "Tôi gần như không hoạt động nghệ thuật trong suốt ba năm qua", Võ Đức Trí nói". "Sau cuộc thi, tôi bị sốc vì vừa đoạt giải nhưng chỉ một thời gian ngắn đã không ai biết mình là ai. Sau quá trình đó, tôi nhận ra ai cũng có điểm rơi phong độ, nếu mình yêu nghề và chuẩn bị tốt, sẽ có lúc mình tìm lại được hào quang", Võ Đức Trí chia sẻ thêm. Võ Đức Trí nói sau khi ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, anh rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Theo nam ca sĩ, mỗi dự án nghệ thuật đều được anh đầu tư tâm huyết, tình yêu với âm nhạc và cả tiền tiết kiệm của bản thân. Do đó, khi dự án thất bại, kéo theo nhiều hậu quả. Với nghệ sĩ trẻ như Võ Đức Trí, con đường khởi nghiệp bao giờ cũng khó khăn, thậm chí là đánh đổi hết những tài sản tích lũy. Từ đầu năm 2020, nam nghệ sĩ ít được mời đi biểu diễn, kinh tế cạn kiệt, có thời điểm anh đã bỏ cuộc.

Võ Đức Trí bỏ hát để làm thêm nghề phụ sau quãng thời gian bị lãng quên Để duy trì cuộc sống, Võ Đức Trí phải gác lại ước mơ làm ca sĩ, phát triển thêm nghề phụ như livestream, đi làm quản lý cho khoảng 10-20 idol live, người nổi tiếng trên mạng xã hội. Công việc giúp nam nghệ sĩ có thu nhập để mưu sinh, đồng thời cũng là môi trường phù hợp nhất với những gì anh được học tại trường. Khi đó, anh nghĩ rằng mình cần phải sống để nuôi ước mơ ca hát lâu dài. "Thực tế luôn khắc nghiệt với người làm nghệ thuật, muốn theo đuổi đam mê thì trước hết phải nuôi sống chính mình. Có kinh tế mới có điều kiện sáng tạo, sau khoảng thời gian liên tiếp gặp thất bại, tâm trạng của tôi đi xuống và mất lửa với nghề, tôi không biết mình nên làm gì tiếp tục", Võ Đức Trí chia sẻ. Tuy nhiên, công việc này cũng làm ảnh hưởng tới thời gian sáng tác, làm nhạc. Nhận thấy nhiều người bạn từng là ca sĩ chuyển sang livestream có thu nhập tốt và bị cuốn theo công việc mới, từ bỏ hoàn toàn nghệ thuật. Võ Đức Trí nhận ra đây không phải là hướng đi phù hợp với sở thích, ước mơ của bản thân. Chính vì vậy, dù thu nhập không tệ nhưng anh vẫn muốn quay lại với nghề ca sĩ chính thống.

Tình yêu âm nhạc khiến anh quyết tâm đương đầu với khó khăn lần nữa. "Tôi đã gắn bó với âm nhạc được 10 năm, từ năm 2014 khi bắt đầu lên TPHCM để thi vào Nhạc viện. Con đường âm nhạc của tôi không phải quá suôn sẻ một đường đi lên. Nhưng chính những bấp bênh thăm trầm, trải nghiệm khó khăn và thậm chí cả quãng thời gian mà tôi tạm dừng cũng đã cho tôi thêm sức mạnh, ý chí và sự trưởng thành về mặt tâm lý. Những bài học từ xã hội làm tôi trở nên chín chắn hơn", Võ Đức Trí cho rằng quãng thời gian khó khăn cũng là cơ hội để bản thân rèn luyện tâm lý. Sự trở lại chuyên nghiệp Khi quyết định trở lại với âm nhạc, Võ Đức Trí ký hợp đồng với công ty quản lý nghệ sĩ để có những kế hoạch chuyên nghiệp hơn. "Công ty lựa chọn cho tôi hai ca khúc ballad. Dòng nhạc này thực ra không phải xu hướng của hiện tại, nhưng lại rất quen thuộc với tôi. Hơn nữa, trong quãng thời gian qua, tôi đã có những trải nghiệm về tình cảm khiến bản thân tự tin hát ballad hay hơn sâu lắng. Ca khúc đầu làm nóng lại tên tuổi, là bước chạy đà cho sự bứt phá ở giai đoạn sau", ngôi sao Chàng trai với nụ cười tỏa nắng nói thêm. Khi trở lại với nghề Võ Đức Trí cũng lo lắng. Tuy nhiên, đã trải qua quãng thời gian thăng trầm, giờ đây anh tự nhận tìm được những yếu tố khiến bản thân trở nên thoải mái. "Tôi đã phải chờ đợi hơn hai năm mới được trở lại với âm nhạc. Mọi thứ vào guồng và tôi cảm thấy như mình tràn trề năng lượng để cống hiến. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Thực tế, hiện tại, các cuộc thi đang gây chú ý. Nhưng tôi không muốn chờ đợi thêm, tôi khao khát trở lại", nam ca sĩ sinh năm 1996 cho hay.

Võ Đức Trí chia sẻ anh sẽ luôn làm mới bản thân và âm nhạc để phù hợp với thị trường Võ Đức Trí tự tin cho rằng so với các ca sĩ thế hệ Gen Z anh vẫn có những điểm mạnh riêng biệt như tư duy về âm nhạc, thời trang và giọng hát có chiều sâu. Trong những năm qua, dù bận rộn, Võ Đức Trí vẫn liên tục cập nhật các xu hướng âm nhạc quốc tế sau đó chọn ra những điều phù hợp với phong cách bản thân. Việc hỏi hỏi từng ngày để làm mới bản thân giúp anh bắt kịp với sự chuyển động của nền âm nhạc nước nhà. "Á quân The Voice từng là thành công mà tôi tự hào, nhưng tôi mong muốn sau này mọi người nhớ đến tên tôi với những sản phẩm mới chứ không chỉ gắn liền với hình ảnh á quân The Voice", Võ Đức Trí bày tỏ mong muốn có thêm những sản phẩm mới gây tiếng vang với khán giả. Theo Tiền Phong