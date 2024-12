Cú sốc cho BigDaddy và Karik

Cho đến trận chiến cuối cùng ở Rap Việt, BigDaddy và Karik bất ngờ mất 2 thí sinh mạnh, để rồi cơ hội cạnh tranh ngôi quán quân bị thu hẹp. Tại chung kết Rap Việt mùa 4, đội BigDaddy chỉ có một thí sinh là 7dnight. Dangrangto - quân bài mạnh nhất trong tay BigDaddy - bất ngờ từ bỏ cuộc chơi vì gặp vấn đề sức khỏe. Tương tự, Karik cũng đột ngột mất Queen B, thí sinh được anh giải cứu ở vòng bứt phá và có màu sắc đặc biệt. BigDaddy và Karik là 2 HLV từng đưa thí sinh của mình vô địch Rap Việt. Mùa này, cơ hội cạnh tranh của BigDaddy và Karik bị đánh giá kém hơn HLV khác. Sự vắng mặt của Dangrangto và Queen B càng khiến 2 HLV đau đầu và ít nhiều sẽ để lại tiếc nuối khi Rap Việt mùa 4 khép lại.

Dangrangto mang nhiều kỳ vọng từ BigDaddy. Cú sốc của BigDaddy Trước khi đêm chung kết lên sóng, khán giả đã "đoán già đoán non" về sự vắng mặt của Dangrangto, khi thí sinh này mất hút khỏi chuỗi hoạt động quảng bá của game show cho chặng cuối cùng. Thực tế đúng là Dangrangto bỏ thi, dù đưa ra lý do sức khỏe nhưng vẫn khiến khán giả tranh luận vì mọi thứ quá chóng vánh. Đây là cái kết nghiệt ngã cho BigDaddy vì đúng trận chiến quan trọng nhất, anh mất đi quân bài số 1 trong tay. Từ đầu Rap Việt mùa 4, Dangrangto duy trì phong độ ổn định, thuyết phục tất cả về dấu ấn chuyên môn, sự đa dạng qua từng tiết mục. Đặc biệt, đây là rapper tạo được hiệu ứng mạnh mẽ bậc nhất, nên so với 7dnight, Dangrangto mới thật sự là "ngựa chiến" của BigDaddy. Việc Dangrangto bỏ thi đột ngột tạo ra một loạt hệ lụy cho HLV của mình. Với luật chơi của game show này, chắc chắn Dangrangto và 7dnight sẽ cùng BigDaddy kết hợp cho một tiết mục ở đêm chung kết 2. Dangrangto bỏ thi, đồng nghĩa mọi thứ dang dở với BigDaddy và HLV này phải tính toán lại khi chỉ còn 7dnight. Ở chung kết một, 7dnight trình diễn tiết mục không đến nỗi tệ. Song, số đông khán giả nhận định 7dnight đã đến ngõ cụt, nghĩa là không còn bài vở gì cho chung kết. Tính bất ngờ ở nam rapper được thể hiện hạn chế. Bài thi của 7dnight cũng không ấn tượng về ca từ, flow. Màn vũ đạo ở drop cuối bài của 7dnight gây hứng thú nhưng sẽ không giúp rapper này bứt lên. Sau vòng chinh phục, đội BigDaddy được đánh giá thiện chiến và khó lường nhất. Nam HLV nắm trong tay 7dnight (first choice), Dangrangto (nón vàng) và Coldzy, đều là những rapper nổi tiếng, được kỳ vọng rất cao ở chương trình. BigDaddy có thêm Left Hand, nhân tố đang lên của Rap Việt, cùng những hiện tượng như $A Lil Van, Quân Lee. Đến chung kết, lần lượt những sự kỳ vọng của BigDaddy ra về theo cách khác nhau.

Karik mất Queen B một cách đáng tiếc. Đội quân hùng hậu của Karik còn lại gì? Ở vòng chinh phục, sự ngạo nghễ dồn về BigDaddy. Đến vòng chinh phục, Karik được khen ngợi khi đội hình có 7 trong 8 thí sinh vào vòng trong. Thí sinh của Karik tiến vào vòng 3 với sự áp đảo. Song, sau trận chiến bứt phá, trong tay Karik còn sót lại Manbo, Danmy và Queen B (cứu về từ đội Suboi). Đội hình của Karik ở Rap Việt mùa một và mùa 2 là "dream team". Đến mùa 3, khi không còn Mason Nguyễn, sức chiến đấu của Karik tại chung kết giảm xuống. Anh có Manbo, rapper giữ vị thế first choice càng vào sâu Rap Việt càng đánh mất chỗ đứng. Danmy là một newbie (tân binh) chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong 3 thí sinh của Karik, Queen B được kỳ vọng nhiều nhất. Trong 3 nữ rapper vào chung kết gồm Queen B, Saabirose và Danmy, Queen B được đánh giá có kỹ năng tốt nhất, hứa hẹn chưa tung "bài tủ" để chờ 2 trận chiến chung kết. Tên tuổi Queen B được nhận diện khá tốt trong giới, do đó có tiềm năng cạnh tranh phiếu bầu nếu có thêm màn trình diễn ấn tượng ở chung kết. Mất Queen B, Karik mất đi một cơ hội. Tính toán của anh cho màn kết hợp với Queen B và Danmy ở chung kết 2 sẽ bị xáo trộn. Trên lý thuyết, Karik có 2 thí sinh xung trận ở chung kết một, song màn thể hiện của Manbo và Danmy cho thấy cơ hội của Karik đang mong manh. Manbo tự kìm mình lại với bản rap thiếu sức nặng, bị lấn át bởi ca sĩ hỗ trợ. Danmy tiếp tục cho thấy tiến bộ, nhưng chất lượng trong tiết mục của nữ thí sinh này chưa đủ đưa vị thế của một rapper tiềm năng thành ứng viên vô địch. Đến hiện tại, nếu đánh giá về chất lượng bài thi ở chung kết một, Robber đang vượt lên tất cả. Bằng chứng là tiết mục của Robber đang tạo hiệu ứng tốt ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Đánh giá của khán giả cũng nghiêng về Robber trong 7 thí sinh tranh tài ở chung kết. Một ý kiến từ khán giả cho rằng: "Không phải Gill, Dangrangto mới là đối thủ lớn nhất của Robber. Dangrangto có sự đa dạng và sức hút lớn để cạnh tranh phiếu bầu. Khi Dangrangto bỏ thi, Robber như được dọn sẵn đường để tiến tới ngôi quán quân Rap Việt". Cuối tuần này, Rap Việt mùa 4 phát sóng tập cuối, cùng đêm trao giải. Các thí sinh còn một cơ hội để gây ấn tượng khi biểu diễn cùng HLV hoặc giám khảo. Song, qua 3 mùa Rap Việt, khúc cua bước ngoặt cho ngôi quán quân Rap Việt nằm ở đêm chung kết một. Rõ ràng Robber đang nắm ưu thế vượt trội. Theo Tiền Phong