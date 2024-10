Cụ ông ở Cần Thơ mắc bệnh hiếm gặp, thế giới chỉ hơn 50 ca

Cần Thơ - Ngày 17.10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh viện vừa điều trị dứt điểm cho cụ ông 70 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp. Bệnh nhân 70 tuổi ở Cần Thơ mắc căn bệnh hiếm gặp. Ảnh: BVCC Bệnh nhân là ông N.M.T (70 tuổi, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), bị đau bụng vùng thượng vị, cơn đau kéo dài đến vài tiếng, tần suất đau ngày càng nhiều. Gia đình đưa bệnh nhân đến khám ở một bệnh viện lớn tại trung tâm TP Cần Thơ. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đau bụng tổn thương khả năng nghi do mạch máu của động mạch treo tràng trên. Một tháng trôi qua, cơn đau bụng của bệnh nhân vẫn tiếp diễn. Gia đình quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ điều trị. Hình chụp CT SCAN vị trí bóc tách phình động mạch mạc treo tràng trên. Ảnh: BVCC Sau khi thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ tại bệnh viện phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lý hiếm gặp - phình bóc tách động mạch treo tràng trên với túi phình to, kích thước bóc tách lớn. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Ngô Minh Tuấn - Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - cho biết, căn bệnh bóc tách phình động mạch mạc treo tràng trên của bệnh nhân này trên thế giới chỉ có khoảng 56 người mắc. “Đây là bệnh hiếm gặp, đặc biệt ở người có bệnh nền tăng huyết áp. Túi phình động mạch mạc treo có nguy cơ vỡ, chảy máu, giảm lưu lượng máu đến ruột, dẫn đến thiếu máu cục bộ ruột, nhồi máu và bệnh nhân có khả năng tử vong nếu không được điều trị kịp thời”, bác sĩ Tuấn cho hay. Các bác sĩ quyết định điều trị can thiệp nội mạch nhanh chóng, hiệu quả và nhẹ nhàng cho bệnh nhân. Với hình ảnh DSA chẩn đoán chính xác, các bác sĩ quyết định đặt 1 cái stent chèn ngang vị trí bóc tách, giúp ngăn chặn tình trạng bóc tách và chèn vùng rách bị tổn thương, đồng thời stent mở ra thì mạch máu cũng mở theo, đưa mạch máu về kích thước bình thường. Hình ảnh DSA trước và sau can thiệp đặt stent. BVCC Sau 30 phút can thiệp, ê-kíp đã loại khỏi hoàn toàn tình trạng bóc tách phình động mạch mạc treo tràng trên cho bệnh nhân. Sau can thiệp 1 ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, vùng bụng đã hết đau, ăn uống, vận động và bài tiết bình thường. Theo bác sĩ Tuấn, trên thế giới hiện chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể của bệnh bóc tách phình động mạch mạc treo tràng trên. Song, theo thống kê trong số hơn 50 trường hợp, bệnh thường gặp ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như: hút thuốc lá lâu năm, béo phì, tăng mỡ máu, tăng huyết áp, có tình trạng mạch máu xơ vữa, đặc biệt là những bệnh nhân có chấn thương.Bác sĩ cũng khuyến cáo, mọi người chú ý khi cơ thể có những biểu hiện bất thường cần đến cơ sở y tế có đủ điều kiện để kiểm tra, tránh để trường hợp phát hiện bệnh quá muộn sẽ gây khó khăn trong quá trình điều trị.