Cú ngã gục của Tóc Tiên sau khi đu dây cao 2m, khiến nhiều người nín thở

Ca khúc Chân Ái - một trong những tiết mục ấn tượng nhất Công diễn 2 do team Chị đẹp Tóc Tiên thể hiện. Nữ ca sĩ gặp sự cố cực nguy hiểm khi tập luyện đu dây ở độ cao 2m khiến nhiều người xót xa. Đêm Công diễn 2 của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 chính thức lên sóng với 8 tiết mục đặc sắc. Trong đó, tiết mục Chân Ái do nhóm ca sĩ Tóc Tiên, Vũ Ngọc Anh và Đồng Ánh Quỳnh để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát cuốn hút, tiết mục còn gây ấn tượng với phần dàn dựng đầy sáng tạo và thử thách. Cả ba Chị Đẹp đã thể hiện những pha đu dây, leo cột và bay lượn trên không kết hợp khéo léo cùng tre tạo nên một màn trình diễn đậm chất nghệ thuật. Đặc biệt, giọng ca Có Ai Thương Em Như Anh còn khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện những vòng xoay đu bay liên tục ở độ cao 2m. Chia sẻ sau phần trình diễn, Tóc Tiên cho biết: "Lần đầu bay trên cao là tôi muốn ói luôn ngay tại chỗ vì nó cứ bay vòng vòng vòng vậy. Quỳnh bị đau khớp hông còn Ngọc Anh bị đau lưng. Nhưng cái khó không chỉ nằm ở việc đu bay, cái khó là phải kết hợp với tre". Màn đu dây trên độ cao 2m của Tóc Tiên trên sân khấu diễn Chân Ái ở công diễn 2 Chị Đẹp Đạp Gió đang gây bão mạng xã hội. Trong ngày Tóc Tiên ghi hình tiết mục này, Touliver cũng có mặt để "giám sát", anh cầm điện thoại quay lại từng khoảnh khắc, sau đó thở phào khi thấy vợ an toàn. Anh chia sẻ trên mạng xã hội: "Mỗi lần em bay. Con tim anh như ngừng đập. Vì... lo".

Tóc Tiên đu dây bên trên, ở dưới là rất nhiều thanh tre, khó thế này hỏi sao Touliver lo lắng tột độ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ lý do quyết định tham gia Chị Đẹp Đạp Gió: "Tiên luôn muốn nói thẳng, muốn nói thật với khán giả, Tiên đến với cuộc thi là bởi vì 21 năm hoạt động trong nghề, Tiên không biết các đồng nghiệp khác của mình như thế nào, nhưng Tiên bị mất lửa nghề. Rất khó để thừa nhận là tới một lúc nào đó đam mê trong mình không còn. Bản thân mình tự thấy, khi lên sân khấu mặc dù mình thể hiện hết tất cả năng lượng nhưng sự lấp lánh trong ánh mắt đã không có. Tiên muốn tìm lại cảm giác đó. Cách để vượt qua nỗi sợ là phải đối mặt với nỗi sợ".

Tóc Tiên đuối sức, ngã gục sau khi tập luyện đu dây cao 2m. Mới đây, Tóc Tiên đăng clip thu hút nửa triệu người xem khi quay lại quá trình tập luyện cho màn đu dây quay vòng vòng sân khấu này. Trong lúc chuẩn bị bay lên cao thì nữ ca sĩ gặp sự cố tuột dây, khiến cơ thể loạng choạng mất thăng bằng. Tóc Tiên nhiều lần không làm chủ được dây đu quay, ngã lăn dài trên sàn. Nữ ca sĩ cho biết vì những cú va chạm mạnh này mà trên người xuất hiện nhiều vết thương bầm tím, xước da khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Cơ thể cô xuất hiện nhiều vết thương sau khi liên tục té ngã. Và thành quả sau những vết thương bầm tím, xước da là sự thể hiện xuất sắc ca khúc Chân Ái nhận được 3.350 điểm Hoa sóng ở phần thi sân khấu Show. Hơn nữa, Chị Đẹp Tóc Tiên đang có điểm cá nhân tốt nhất trong 28 chị đẹp. Cô nhận về 1.280 điểm sau Công diễn 2. Tất cả những hy sinh này, Tóc Tiên có màn biểu diễn viral mạng xã hội, chiến thắng thuyết phục trước đội của Ngọc Phước - Thảo Trang và Tuimi. Tóc Tiên cũng chính là chị đẹp góp phần giúp Liên minh Mỹ Linh giành chiến thắng ở Công diễn 2 với 12.360 điểm hoa sóng. Theo Người Đưa Tin