Cụ già chôn 680 triệu đồng xuống đất, lúc hấp hối mới hé lộ với con cháu

Ngày 13/3, một người dân ở Phổ Nhĩ (Vân Nam, Trung Quốc) mang 4 túi nilon đựng tiền đến chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở địa phương nhờ đổi các tờ tiền bị hỏng.

Được biết, số tiền này từng thuộc về một cụ già. Trong lúc hấp hối, cụ tiết lộ với con cháu về số tiền tiết kiệm được chôn dưới đất. Sau khi người này qua đời, con cháu quyết định đào đất theo vị trí được chỉ dẫn và tìm thấy các tờ tiền bị ẩm, rách nát.

Your browser does not support the video tag.

Cụ ông chôn tiền xuống dưới đất, khi hấp hối mới hé lộ sự thật với con cháu (Video: People).

Tại ngân hàng, khi mở bọc nilon, các nhân viên phát hiện bên trong có các tờ tiền 50 tệ (hơn 17.000 đồng) và 100 tệ (35.000 đồng). Các tờ tiền này bị dính chặt do ẩm ướt, một số tờ tiền bị mốc, biến màu, rất khó để tách rời. Tổng số tiền được đưa đến khoảng 200.000 tệ (680 triệu đồng).