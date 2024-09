Cư dân Thái Nguyên chèo sup tự cứu nhau, mời người lạ tới nhà tránh lũ

Bên cạnh đó, những chiếc sup còn được dùng làm phương tiện vận chuyển, đưa nước và mì tôm tiếp tế cho những cư dân đang trú ngụ ở các tầng cao.

10h30, chị Việt cùng em gái và một nam đồng nghiệp đưa 3 chiếc sup (chèo ván đứng) vào đến nơi, nhanh chóng chèo vào giải cứu người gặp nạn. Sau 3 tiếng khẩn trương và không kịp ăn trưa, nhóm của chị đưa được khoảng 6 hộ dân ra ngoài an toàn.

Chị Việt chèo sup vào khu chung cư Tiến Bộ (phường Quang Vinh) đưa gia đình bạn thân và nhiều hộ dân khác ra ngoài an toàn.

Trước tình hình nguy cấp, vợ chồng chị Việt vội nhắn bạn bè chuẩn bị sẵn sup và áo phao để đề phòng dùng khi cần. Vốn sắm những món đồ này để cả nhà đi chơi cuối tuần, chị không ngờ chúng sẽ hữu ích, giúp chị cứu trợ nhiều người trong cơn lũ.

Nhà chị ở phường Quang Trung, nhờ địa hình cao nên may mắn không bị ngập. Tuy nhiên, ở phường Quang Vinh, nơi gia đình anh Trần Tuấn - bạn thân chị - cư trú, nguy cơ ngập sâu là rất cao. Đêm đó, lực lượng chức năng thức trắng để đắp đê, người dân cũng không ai dám chợp mắt.

Chèo sup cứu người khỏi nước lũ

Chị Việt cho biết, ở phường Quang Vinh ngập sâu, rất nhiều người dân cầu cứu. Thế nhưng, vì thiếu thuyền và xuồng cứu hộ, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn.

Do đó, các gia đình có sup đều đưa ra để cứu người. Loại phương tiện này di chuyển tốt ở những nơi ngập 3-4m, nước không quá xoáy. Nhờ đó, không ít cư dân đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

"Gia đình bạn thân đã đến trú tạm ở nhà tôi. Tôi vẫn lo lắng vì đến tối, nhiều đồng nghiệp của tôi ở vùng ngập vẫn chưa ra được", chị ngậm ngùi nói.

Những chiếc sup có thể di chuyển tốt ở các khu vực ngập 3-4m, nước không quá xiết.

Tối muộn 9/9, sau khi trở về từ vùng ngập, chị Việt xót xa khi nhớ lại cảnh nhiều người dân phải trèo lên nóc nhà chờ cứu hộ đến.

"Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngập lụt nặng nề như vậy ở thành phố, không những mất mát tiền của mà còn thương vong về người. Thuyền cứu hộ không đủ, sup thì chỉ đi được ban ngày và nước lặng. Đội cứu hộ cũng quá tải nên số điện thoại nhiều khi không liên lạc được. Tình cảnh thật sự xót xa. Chỉ cầu mong nước không dâng nữa", chị chia sẻ.

Tối muộn 9/9, nhiều người tập trung ở phường Quang Vinh bị ngập sâu trong nước để tiến hành các phương án cứu nạn.

Dành 3 phòng cho người lạ đến tránh lũ

Trong cơn lũ dữ đang tàn phá TP Thái Nguyên, nhà chị Ngọc Xuân - giáo viên trường THCS Quang Trung - ở phường Quang Trung không bị ngập. Bởi vậy, chị bàn bạc với chồng cả nhà dồn vào ngủ chung một phòng nhỏ, còn lại 3 phòng lớn dọn dẹp sạch sẽ để mời mọi người ai cần có thể đến tránh lũ.