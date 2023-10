Cư dân mạng chỉ trích YG đối xử hời hợt với Jennie (BlackPink)

Khán giả dễ dàng nhận ra điều này khi thấy Jennie trong tranh có tạo hình tương tự nhân vật hoạt hình nổi tiếng, Tsukino Usagi - Thủy thủ Mặt trăng. Thiết kế đẹp đến mức khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi các vật phẩm đi kèm với You & Me.

Sau thời gian dài chờ đợi, Jennie cuối cùng cũng phát hành You & Me, ca khúc nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi người đẹp sinh năm 1996 biểu diễn trong suốt chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink, vào đầu tháng 10.



Ảnh bìa đĩa đơn You & Me mang đậm phong cách Thủy thủ Mặt trăng do Naoko Takeuchi vẽ.

Đáp ứng mong mỏi từ fan, ngày 17/10, YG tiết lộ những món hàng hóa mà Blink có thể mua để thể hiện sự ủng hộ đối với sản phẩm âm nhạc mới của Jennie, bao gồm áo, gối và ốp điện thoại.

Tất cả sản phẩm được niêm yết trên Weverse để tiện cho fan đặt hàng trước. Chúng có nhiều mức giá khác nhau (rẻ nhất là 16,72 USD và đắt nhất là 104,04 USD), nhưng nhìn chung khá đắt vì không bao gồm phí vận chuyển.

Khác với kỳ vọng ban đầu, cư dân mạng không hài lòng về thiết kế của các sản phẩm. Nhiều người đánh giá chỉ nhìn thôi cũng thấy được nhà sản xuất không bỏ tâm huyết vào những “đứa con tinh thần”.