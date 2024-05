Cư dân lo mất chỗ ở vì 120 căn hộ bị thu hồi

Thời gian đầu, khu nhà tập thể số 284 chịu sự quản lý của PTSC, sau đó chuyển cho Ban xây dựng. Năm 2020 đến nay, khu nhà này chịu sự quản lý của Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC. Từ tháng 3/2024 đến ngày 3/5, Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC đã 2 lần thông báo thu hồi căn hộ, yêu cầu 120 hộ dân với gần 500 người phải di dời toàn bộ tài sản, vật chất, con người ra khỏi khu nhà số 284 Nguyễn An Ninh. Nếu 120 hộ dân không chịu di dời và bàn giao toà nhà cho Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC thì sẽ bị ngừng cung cấp điện, nước, vệ sinh và các dịch vụ khác từ ngày ngày 1/7.

Khu đất số 284 đường Nguyễn An Ninh có diện tích hơn 6.094 m2. Tháng 3/1996, PTSC tiến hành ký hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời hạn 50 năm để xây nhà ở tập thể cán bộ, công nhân viên. Hằng năm doanh nghiệp này phải nộp tiền thuê đất. Tháng 9/2010, PTSC được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, với mục đích sử dụng là cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến ngày 5/3/2046.

Trong văn bản gửi UBND phường 7 (TP. Vũng Tàu), Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC khẳng định, khu đất được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch là đất thương mại dịch vụ. Việc tiếp tục duy trì khu nhà ở sẽ không còn phù hợp với quy hoạch của Bà Rịa - Vũng Tàu. PTSC đã chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động khu nhà ở và bàn giao lại đất cho địa phương để Bà Rịa - Vũng Tàu xúc tiến đầu tư, chỉnh trang đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển Vũng Tàu trong tương lai.

Hiện nay, Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC đang triển khai kế hoạch thu hồi căn hộ để chấm dứt hoạt động khu nhà ở. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong quá trình thực hiện kế hoạch thu hồi căn hộ từ ngày 1 - 30/6, Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC đề nghị UBND phường 7 hỗ trợ công tác giữ gìn an ninh trật tự tại khu nhà ở số 284 đường Nguyễn An Ninh.

Khu nhà ở này cao 5 tầng với 120 căn hộ do PTSC xây dựng từ những năm 1990, mục đích sử dụng là nhà đổi ca theo hình thức nhà tập thể cho người lao động của PTSC. Khu đất và nhà ở hiện PTSC giao cho Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC quản lý. Hiện có khoảng gần 500 nhân khẩu sinh sống tại đây. Các hộ dân Khu nhà ở hiện chỉ phải trả kinh phí vận hành toà nhà là 600 nghìn đồng/tháng/căn hộ. Đây là kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ, điều hành…chứ không phải tiền thuê nhà.