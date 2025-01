Cứ bị chụp ảnh vi phạm giao thông là sẽ bị xử phạt?

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Quảng Bình, không phải từ hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp là xử phạt được ngay mà phải qua các quy trình để chứng minh. Những ngày gần đây, dư luận đang quan tâm đến các quy định và mức xử phạt mới đối với hành vi vi phạm giao thông, theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, thông tin về việc cơ quan chức năng có thể xử phạt người vi phạm qua hình ảnh "nguội" do người dân cung cấp, thu hút sự chú ý. Nhiều người băn khoăn về tính xác thực của các hình ảnh này, lo ngại rằng chúng có thể bị cắt ghép. Câu hỏi đặt ra là liệu hình ảnh từ điện thoại, camera hành trình hay máy ảnh thông thường có thể làm căn cứ xử phạt hay không, khi những thiết bị này không có tem kiểm định như các thiết bị chuyên dụng? Cảnh sát giao thông tuyên truyền đến người dân các quy định, mức xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 168 của Chính phủ (Ảnh: Nhật Anh). Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, việc xử phạt qua hình ảnh do người dân cung cấp là hoàn toàn khả thi và đúng quy định, nhưng cần phải qua các quy trình để chứng minh vi phạm. Vị lãnh đạo này cho biết, không phải cứ có hình ảnh vi phạm từ điện thoại cá nhân hay thiết bị nào đó là có thể xử phạt ngay lập tức. Khi nhận được hình ảnh từ người dân, cơ quan chức năng sẽ mời người liên quan đến để xác nhận hành vi. Nếu người liên quan thừa nhận hành vi qua bản tường trình, các bước tiếp theo mới được thực hiện. Hình ảnh vi phạm sẽ được đưa vào tài liệu và có thể được giám định khi cần thiết. Chỉ khi hình ảnh không bị cắt ghép và đúng thời gian, địa điểm, quyết định xử phạt mới được ban hành. Trong trường hợp hình ảnh được ghi lại bằng thiết bị chuyên dụng có tem kiểm định, không cần thực hiện quy trình trên. Gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã tích cực phối hợp tuyên truyền đến người dân về các quy định và mức xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với việc tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông Quảng Bình đã tăng cường tuần tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo nghị định mới, đặc biệt là các hành vi như vượt đèn đỏ, lạng lách, đi ngược chiều, nhằm nâng cao ý thức và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.