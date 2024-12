Cụ bà nấu cơm, hỗ trợ chỗ ở cho các nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở TP Thủ Đức

Thương cảm trước hoàn cảnh của các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ tại phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức (TP.HCM), cụ bà Hai Súng (72 tuổi) cùng hàng xóm chung tay nấu cơm, hỗ trợ chỗ ở miễn phí. Chiều 27/12, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà trọ làm 2 người tử vong, 7 người bị thương. Đồng thời, lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú B tiến hành thống kê thiệt hại, có phương án hỗ trợ cho những người sống trong nhà trọ bị cháy. Tại Nhà Văn hóa phường Tăng Nhơn Phú B, hàng chục nạn nhân được tập trung đến, họ là những người kịp thời thoát ra khỏi hiện trường vụ cháy lúc sáng sớm. Căn nhà bếp cũ, đầy tình thương của bà Hai Súng (Ảnh: Xuân Đoàn). Đại diện Hội Phụ nữ phường Tăng Nhơn Phú B cho biết, sáng nay có khoảng 50 người tới Nhà Văn hóa. Thời điểm xảy ra cháy, những người này đang ngủ, nghe hô hoán, họ chỉ kịp bật dậy, thoát thân mà không mang theo tài sản. Phần lớn trong tình trạng thất thần, quần áo vấy bẩn, nhem nhuốc. Gian hàng quần áo 0 đồng của Hội Phụ nữ phường Tăng Nhơn Phú B đã hỗ trợ y phục cho những trường hợp này. Đến chiều cùng ngày, phần lớn các nạn nhân tự tìm được chỗ ở khác hoặc di chuyển đến nhà người thân, còn những ai không có chỗ ở sẽ được địa phương sắp xếp cho nơi ở tạm thời. Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, bà Nguyễn Thị Súng (còn gọi là bà Hai Súng, 72 tuổi, ngụ gần hiện trường) đã đứng ra nhận nấu các phần cơm miễn phí, hỗ trợ các nạn nhân. Bữa cơm có thịt kho tiêu, gà kho, canh rau... tuy đơn giản, vẫn chan chứa tình người trong lúc hoạn nạn. "Nhà trọ bị cháy chỉ cách nhà tôi vài mét, thấy nhiều người gặp chuyện, tôi đã xin chính quyền được nấu cơm hỗ trợ cho những nạn nhân này", bà nói. Bà Hai Súng kể thêm: "Lúc sáng có một nam sinh đi thi, nhưng không có quần dài để mặc đến trường. Thấy vậy tôi lấy vội chiếc quần của chồng đưa cho cháu mặc tạm". Bà Hai Súng chuẩn bị phần cơm cho các nạn nhân vụ cháy nhà trọ (Ảnh: Xuân Đoàn). Nghe tin, một số phụ nữ tại phường Tăng Nhơn Phú B và hàng xóm của bà Hai Súng cũng tới giúp. Hàng chục suất cơm được nấu chín, cho vào hộp để mang đến Nhà Văn hóa trao cho các nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Tuyết (54 tuổi, quê Thái Nguyên) cho biết, bà và con ở trọ nhà của bà Súng hơn 10 năm nay. Sáng nay, bà Tuyết đi mua ve chai dạo, trưa về thấy bà Súng nấu cơm nên vào phụ việc. Sau đó, bà Tuyết quyết định nghỉ đi mua ve chai buổi chiều, dành thời gian phụ nấu cơm để các nạn nhân có suất ăn tối. Không chỉ hỗ trợ bữa ăn, bà Hai Súng còn dọn dẹp một số căn phòng trống trong khu nhà trọ của mình, sắp xếp mọi thứ để sẵn sàng cho các nạn nhân dọn vào ở. "Các nạn nhân trong vụ cháy đều ở độ tuổi như con cháu của tôi. Người đi học, người đi làm công ty, cuộc sống ai cũng vất vả nên tôi thương cảm cho các hoàn cảnh. Bây giờ, tôi có thể giúp được gì cho họ thì cố gắng", bà Hai Súng tâm sự. Các nạn nhân ăn cơm do nhóm bà Hai Súng nấu (Ảnh: Xuân Đoàn). Chị Vân Anh (22 tuổi, quê Tiền Giang, sinh viên) ở trên tầng 2 của căn nhà trọ bị cháy, rất may thoát được ra ngoài. Chị Vân Anh chỉ vào bộ đồ đang mặc trên người và nói vừa xin được ở gian hàng 0 đồng. "Mai tôi thi thuyết trình, nhưng phải xin cô giáo, trình bày hoàn cảnh và được cô cho dời lịch thi. Giờ tôi đón xe về quê, ổn định lại tinh thần, lúc này vẫn còn hơi run", Vân Anh chia sẻ. Một nam sinh quê Phú Yên cho biết, anh ở tầng trệt nên khi xảy ra cháy đã kịp thời chạy ra ngoài. Hiện đồ đạc bị mắc kẹt trong nhà trọ chưa thể lấy ra, tối nay, anh và người bạn chung phòng sẽ ở tạm tại Nhà Văn hóa phường. Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 5h45 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 4 lầu nằm trong hẻm trên đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Phát hiện vụ việc, nhiều người trong căn nhà tìm cách chữa cháy nhưng bất thành. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, ứng cứu người dân. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Vụ cháy làm anh N.T.G. (SN 1999) và chị T.T.T. (SN 2004, cùng quê Thái Bình) tử vong tại hiện trường, 7 người khác bị thương.