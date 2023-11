CSGT tạm giữ ô tô, yêu cầu khách chuyển phương tiện với xe hợp đồng trá hình

Xe giường nằm mang phù hiệu hợp đồng nhưng chạy theo tuyến Bắc Ninh - Nghệ An

Tiếp đó, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 tiếp tục dừng ô tô giường nằm mang BKS 29B- 162.99 do tài xế N.B.N. (SN 1985, trú tại Nghệ An) điều khiển. Xe này cũng mang phù hiệu xe hợp đồng nhưng chở khách theo tuyến Bắc Ninh - Tân Kỳ (Nghệ An). Thời điểm kiểm tra, tài xế N. không xuất trình được hợp đồng vận chuyển hành khách.

Ngoài ra, CSGT còn phát hiện giấy phép lái xe của tài xế N. đang bị Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) tạm giữ vì vi phạm lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Tài xế này cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện nên Tổ công tác buộc phải tạm giữ phương tiện.