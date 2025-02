CSGT không cấp đổi giấy phép lái xe bằng hình thức gọi điện

Từ ngày 1/3, ngành Công an bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ thực hiện theo 2 hình thức gồm trực tiếp và trực tuyến.

Với hình thức trực tiếp, người dân đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố. Bộ Công an và công an các địa phương sẽ công bố danh mục địa điểm tiếp nhận trực tiếp và địa chỉ Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện.