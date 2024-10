CSGT Đắk Lắk xác minh vụ 9 phụ nữ dàn hàng ngang trên đường để quay clip

Do tuyến đường tránh có nhiều con dốc đẹp, 9 phụ nữ mặc quần áo đủ màu sắc đã dàn hàng ngang để quay clip và chụp ảnh. Ngày 7/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về việc nhiều phụ nữ nắm tay nhau, dàn hàng ngang trên đường để quay clip và đang xác minh vụ việc. 9 phụ nữ dàn hàng ngang trên tuyến đường dốc để chụp ảnh, quay clip (Ảnh: Cắt từ clip). Trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 9 phụ nữ mặc quần áo nhiều màu sắc, nắm tay nhau, dàn hàng ngang trên tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) nhằm quay clip, chụp ảnh do tuyến đường có con dốc phía dưới rất đẹp. Cũng trong clip, phía sau những người phụ nữ này có chiếc xe tải đang di chuyển tới. Clip các phụ nữ dàn hàng ngang trên đường, phía sau có xe tải lưu thông gây dư luận trái chiều (Ảnh: Cắt từ clip). Sau khi đăng tải, đoạn clip đã gây nên luồng tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng những phụ nữ này khá liều lĩnh khi dàn hàng ngang trên tuyến đường tránh từng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra; nhiều ý kiến khác cho rằng tuyến đường này khá dốc, sẽ nguy hiểm nếu nhiều tài xế không làm chủ được tốc độ. Trái lại, có nhiều người bênh vực những người phụ nữ trong clip và cho rằng họ đã xem xét đường vắng vẻ xe cộ mới dám dàn hàng quay clip, chụp ảnh trong thời gian rất ngắn. Do đó, việc lên án hành động của những phụ nữ này là quá khắt khe.