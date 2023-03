Creed III - Sự trở lại ấn tượng của "tay đấm huyền thoại"

Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất ở Bắc Mỹ tuần qua: 1- Creed III - 58,7 triệu USD

2- Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 12,5 triệu USD

3- Cocaine Bear - 11 triệu USD

4- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To The Swordsmith Village - 10,1 triệu USD

5- Jesus Revolution - 8,7 triệu USD

6- Avatar: The Way of Water - 3,6 triệu USD

7- Operation Fortune: Ruse de Guerre - 3,2 triệu USD

8- Puss in Boots: The Last Wish - 2,7 triệu USD

9- Magic Mike's Last Dance - 1,2 triệu USD

10- 80 for Brady - 845.000 USD./.