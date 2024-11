Công viên bỏ hoang nhiều năm, Chủ tịch Hà Nội "lệnh" phải xong trước Tết

Công viên hồ Phùng Khoang "đắp chiếu" gần 10 năm nay gây lãng phí, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở ngành phối hợp với chủ đầu tư phải đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2025 để người dân thụ hưởng. Sáng 20/11, ngay sau hội nghị ra mắt Ban chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của thành phố (Ban chỉ đạo), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư họp về dự án Công viên hồ Phùng Khoang "đắp chiếu" nhiều năm gây lãng phí. Dự án Công viên hồ Phùng Khoang có tổng diện tích hơn 11ha, trong đó Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư nhiều diện tích trong dự án. Dự án nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân và quận Nam Từ Liêm, được khởi công từ năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Phần lớn các hạng mục tại dự án này đã hoàn thành nhưng hiện dự án vẫn dở dang, cỏ mọc um tùm, các hạng mục xuống cấp... gây lãng phí lớn. Đây là dự án điển hình về lãng phí ở Hà Nội. Tại cuộc làm việc, Hà Nội đã chiếu phóng sự để lãnh đạo các sở ngành và chủ đầu tư Công viên hồ Phùng Khoang thấy rõ sự lãng phí của dự án. Dự án Công viên hồ Phùng Khoang diện tích hơn 11ha, trong đó Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư nhiều diện tích (Ảnh: CTV). Theo ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Công viên hồ Phùng Khoang được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2008, đến năm 2022 thành phố cho phép giãn tiến độ hoàn thành vào cuối năm. Ông Phong cho hay, dự án chậm tiến độ so với kế hoạch do sự phối hợp, chuẩn bị của chủ đầu tư và đơn vị liên quan trong khâu giải phóng mặt bằng chưa hiệu quả. Ông Mai Trọng Thái, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, cho biết, Công viên hồ Phùng Khoang là một trong 65 dự án chậm triển khai trên địa bàn quận. Cơ bản các hạng mục trong công viên đã được đầu tư nhưng đến nay công viên vẫn để lãng phí, bỏ hoang gây bức xúc trong khu vực. Tại cuộc làm việc, đại diện chủ đầu tư (liên danh Tổng công ty đầu tư & phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng đô thị) báo cáo một số vấn đề nhưng chủ đầu tư lại không hẹn ngày đưa dự án về đích. Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Công viên hồ Phùng Khoang đã hoàn thành nhiều hạng mục nhưng chưa thể đưa vào hoạt động do một số lý do. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan phải làm hết trách nhiệm của mình để sớm đưa công viên vào hoạt động. Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang là dự án đổi đất lấy hạ tầng, tuy nhiên theo ông Thanh, phần lớn khu đô thị, dự án mang tính thương mại đã được chủ đầu tư hoàn thiện bán ra thị trường nhưng diện tích công cộng phục vụ người dân hiện vẫn còn dở dang. Bày tỏ "sốt ruột" với dự án này trong khi nhu cầu của người dân rất lớn, ông Thanh yêu cầu chủ đầu tư phải làm tốt hơn phần trách nhiệm của mình đối với dự án công trình công cộng. "Không thể có chuyện dự án khu đô thị đã làm xong từ lâu mà dự án công trình xã hội cả chục năm vẫn chưa xong", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu phải đưa dự án Công viên hồ Phùng Khoang hoạt động trước Tết Nguyên đán 2025 (Ảnh: CTV). Ông Thanh giao ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giám sát chặt chẽ tiến độ giải phóng mặt bằng của quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, chậm nhất 15/12 phải xong để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công phần còn lại của dự án. Khẳng định tinh thần dứt khoát không lùi tiến độ dự án, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tạo cơ chế thông thoáng để làm dự án công cộng cho người dân thụ hưởng. Đồng thời, phải song song việc giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục, để đến trước Tết Nguyên đán 2025 đưa dự án đưa vào sử dụng. "Trong dịp Tết, bà con phải được vào chơi và xem pháo hoa tại đây", Chủ tịch Hà Nội nói. Ông cũng giao các đơn vị nghiên cứu tổ chức bắn pháo hoa tại công viên hồ Phùng Khoang trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 để người dân phấn khởi.