Công việc thì nhiều nhưng cha mẹ chỉ có một

Kinh doanh giỏi, hiếu thảo với mẹ chồng, nuôi dạy con nên người, hăng hái tham gia công tác xã hội… là những phẩm chất đáng quý của doanh nhân Ngô Thị Luyến (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM). Chị Luyến chải tóc cho mẹ chồng - Ảnh do nhân vật cung cấp Hy sinh và phấn đấu Mỗi người có một quan niệm sống. Với chị Luyến thì luôn đề cao đức hy sinh. Ít ai biết chị đã tự nguyện xin nghỉ, sau gần 30 năm làm việc tại Công ty TNHH liên doanh Hoa Việt (thường gọi là Golf Việt Nam). Lý do duy nhất khiến chị đi đến quyết định này là muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho ba chồng bị bệnh hiểm nghèo vào năm 2019. Chị trải lòng: “Công ăn việc làm mình vẫn có thể tìm cách khác, song cha mẹ chỉ có một. Tôi nghĩ, cần phải làm tròn đạo hiếu trước đã”. Đáng khâm phục hơn khi cha mẹ chồng chị có 3 người con dâu, chị Luyến là con dâu thứ hai và đã tình nguyện nghỉ việc để các thành viên khác trong gia đình yên tâm công tác. Khi ba chồng ra đi, chị Luyến tiếp tục đảm nhận chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Hồ (86 tuổi). Cũng trong thời gian này, chị bắt đầu công việc của một nhân viên tiếp thị. Không lâu sau, chị được đề bạt chức vụ giám đốc phát triển thị trường TPHCM, thuộc Công ty TNHH Tập đoàn MIKA Đức, trụ sở chính ở tỉnh Hòa Bình. Áp lực từ nhiệm vụ phân phối sản phẩm cho hàng trăm đối tác khá lớn cũng không thể làm khó nữ doanh nhân tháo vát này. Bạn hàng quý mến, tin tưởng chị nhờ chữ tín. Từ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lái xe tải đến nhà chị Luyến (số 49/7, đường 19, khu phố 40, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM) để nhận hàng, anh Trần Ngọc Tấn (42 tuổi) chia sẻ: “Từ lúc ký kết hợp đồng với chị Luyến, cơ sở chúng tôi có được lòng tin của khách hàng. Mỗi tháng tôi lên đây 2 lần, nhưng lần sau thường nhận nhiều hàng hơn lần trước mới đủ đáp ứng nhu cầu”. Bạn hàng còn học được từ chị Luyến nghệ thuật kinh doanh. Ở những nơi người dân chưa quen với dòng sản phẩm của công ty, chị gợi ý các đại lý bán lẻ tặng trước một lượng nhỏ để bà con dùng thử. Quả nhiên, không bao lâu sau, các sản phẩm ấy được nhiều người tin dùng. Đáp lại tình cảm của khách hàng, chị Luyến áp dụng chiến lược kích cầu bằng cách kèm theo nhiều ưu đãi với những người mua số lượng lớn. Cũng vì vậy mà chị đã vinh dự được đại diện cho công ty, nhận cup thương hiệu Mika four, đạt tốp 5 toàn quốc vào tháng Tám vừa qua. Mẹ chồng cũng là mẹ ruột Chị Luyến hay tâm sự như vậy khi nhắc đến mẹ chồng. Công việc kinh doanh thuận lợi, nhưng chị sẵn sàng gác lại bất cứ lúc nào để tập trung cho chức phận của dâu con. Tình cảm và sự chăm sóc chu đáo của nàng dâu Ngô Thị Luyến giúp cho bà Hồ dù tuổi cao nhưng sức chưa yếu. Bà Hồ vẫn còn khá minh mẫn, luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Mỗi lần có người khen, bà lại móm mém cười và khoe: “Tôi sống được đến chừng này tuổi cũng là nhờ con dâu hiếu thuận, chu toàn. Luyến chăm tôi khéo như con gái chăm mẹ ruột. Gia đình tôi thật may mắn khi con trai có vợ hiền, tôi có dâu thảo”. Cho đi sẽ nhận lại. Bà Hồ cũng thương chị Luyến như con ruột. Có tâm sự gì bà cũng kể với chị Luyến trước. Yêu quý con dâu nên thỉnh thoảng bà cũng thích “nhõng nhẽo”, muốn chị xúc cơm cho ăn, dù bà vẫn tự làm được. Trước khi ngủ, bà cũng gọi chị xoa lưng. Nhiều đêm nằm mơ, bà cũng gọi tên chị Luyến. Dù bận rộn đủ thứ việc, song cứ mỗi 6 tháng, chị Luyến lại đưa bà Hồ đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám tổng quát định kỳ. Có lần, thấy chị vỗ về, động viên bà Hồ trước khi vào phòng siêu âm, nhiều người đang ngồi chờ đến lượt khám đã tưởng rằng đây là mẹ con ruột. Tấm gương của chị Luyến còn có tác dụng giáo dục 3 cô con gái. Học hỏi theo mẹ, cả ba chị em đều sớm biết quan tâm chăm sóc bà nội. Lúc rảnh rỗi, cả nhà quây quần bên bà, chuyện trò rôm rả khiến bà Hồ như thấy mình trẻ lại. Tính hài hước của chị Luyến cũng giúp mẹ chồng thêm lạc quan, vui sống. Giỏi việc nước, đảm việc nhà Chị Luyến vốn khiêm tốn, ít tự kể về mình. Nhưng “cấp trên” của chị là chị Lê Ngọc Tuyền - Chủ tịch Hội LHPN phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức - nói: “Chị Luyến là Chi hội trưởng phụ nữ của khu phố 40, là một trong những cán bộ hội tiêu biểu của địa phương. Chị Luyến vừa tham gia tích cực công tác xã hội, vừa quán xuyến chu toàn việc nhà. Chúng tôi hay nói về tấm gương của chị để lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng”. Không chỉ kinh doanh giỏi, chị Luyến còn quan tâm tạo điều kiện để nhiều hội viên phụ nữ tham gia mạng lưới bán lẻ, cải thiện thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống. Từ trước khi bùng dịch COVID-19, chị Luyến đã là hội viên nhiệt huyết trong các hoạt động thiện nguyện. Lúc dịch diễn biến căng thẳng, chị vẫn luôn có mặt trong đội ngũ tình nguyện viên, đi lại như con thoi ở các “vùng đỏ”, tiếp tế cho chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và tặng nhu yếu phẩm cho người dân. Thời gian đó, chị cũng từng bị nhiễm bệnh, nhưng vừa bình phục chị lại xung phong đi chống dịch. Mới đây, chị Luyến cũng đi đầu trong đợt quyên góp giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ. Hiện tại, chị đang cùng các đoàn thể bắt tay chăm lo tết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Luyến (bìa phải) cùng chồng, con và mẹ chồng - Ảnh do nhân vật cung cấp Hiệp Bình Chánh là phường đầu tiên của TP Thủ Đức có đội bắt chó thả rông. Bên cạnh đó, việc các cán bộ, hội viên kiên trì giải thích, tuyên truyền cho người dân đóng vai trò rất quan trọng. Trên đường vào nhà chị Luyến, tôi không phát hiện chú cún nào lang thang ngoài đường. Giải thích của chị Vũ Thị Thơ (52 tuổi) hàng xóm của chị Luyến đã giúp tôi hiểu ra: “Đây là kết quả từ những nỗ lực không mệt mỏi của chị Luyến và cán bộ địa phương. Chị đã cùng các đoàn thể đến từng hộ gia đình có nuôi thú cưng, vận động người dân không thả chó ra đường, dẫn chó đi dạo luôn rọ mõm và không để phóng uế bừa bãi”. Một chi tiết thú vị nữa là dù bận rộn đủ việc, chị Luyến còn là huấn luyện viên yoga của 60 học viên luân phiên đến tập tại nhà chị. Tuệ Minh - tên gọi lớp yoga - cũng là tên con gái út của chị. Tháng Mười vừa qua, Yoga Tuệ Minh đã đạt thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều người gợi ý chị thuê thêm mặt bằng để mở rộng lớp học, tiếp nhận được nhiều học viên hơn, chị cười hiền: “Được mọi người tin tưởng cũng vui, nhưng gia đình là số 1; tôi muốn dành nhiều thời gian cho mẹ chồng nên chỉ dạy tại nhà thôi”. Có được người vợ tuyệt vời làm “hậu phương” vững chắc, nên anh Nguyễn Trọng Chước - trung tá, cán bộ công an phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, người bạn đời của chị - có thể toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ. Anh Chước nói vui: “Nhiều lúc có đủ vợ chồng tôi ở nhà, nhưng cần hỏi chuyện gì là mẹ tôi vẫn gọi Luyến chứ ít khi nhắc đến con trai. 3 cô con gái của chúng tôi cũng như bản sao của mẹ”. Nhiều năm liền gia đình chị đạt danh hiệu “Gia đình hạnh phúc” - một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi. Vậy nhưng, chị chỉ nói đơn giản: “Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi là được chứng kiến cả gia đình đầm ấm, viên mãn”. Nguyễn Thanh Bình