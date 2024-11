Công ty xổ số lên tiếng về vụ từ chối trả thưởng vé trúng giải đặc biệt

Theo Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, chỗ rách rời của tờ vé trúng thưởng trùng với vị trí chặt góc mỗi lần thực hiện hủy vé khi có vé tồn kho, bị lỗi. Ngày 27/11, ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế), đã trả lời báo chí về lý do từ chối trả thưởng tờ vé dự thưởng 386552 (F) trúng giải đặc biệt tại kỳ mở thưởng ngày 14/10. Theo ông Nguyên, tờ vé bị rách rời một góc, trùng với vị trí chặt góc mỗi lần Hội đồng tiêu hủy vé xổ số kiến thiết thực hiện tiêu hủy do có vé tồn kho, bị lỗi. "Đó là vị trí rất hiểm. Ví dụ mình trả thưởng thì họ hỏi lại lý do, có thể đặt ra câu nghi vấn công ty gian lận, mình chứng minh không được. Đây là yếu tố quan trọng", ông Nguyên cho hay. Tờ vé số trúng thưởng đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng (Ảnh: Công Bính). Chủ tịch Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã thực hiện yêu cầu giám định tờ vé trúng thưởng vào ngày 4/11 tại Công an tỉnh này. Lệ phí do khách hàng trúng thưởng chi trả. Trước khi trả lời khách hàng, công ty đã nhận được văn bản phúc đáp kết quả giám định của cơ quan công an. Kết quả giám định cho thấy tờ vé số của bà N. là vé thật, số không bị tẩy xóa. Do đó, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập hội đồng để xem xét có trả thưởng hay không. Cuối cùng, khách hàng vẫn bị từ chối trả thưởng khi công ty này dựa theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số, trong khi kết quả giám định chỉ là yếu tố tham khảo. "Tôi cũng đã gặp chị N. 2 lần và cũng có chia sẻ, giải thích. Tuy nhiên, như văn bản trả lời thì chúng tôi không thể chi trả cho vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng này được", ông Nguyên khẳng định. Trước đó, Dân trí đã phản ánh việc bà N.T.N. (SN 1971, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế, có ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F), phát hành ngày 14/10. Trong kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Do sơ suất, bà N. để các tờ vé số trúng thưởng bị ướt nước mưa, thay đổi hình dạng so với ban đầu. Căn cứ vào các quy định về kinh doanh xổ số, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng.