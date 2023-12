Công ty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương phản hồi vụ bệnh viện thẩm mỹ đòi bồi thường 10 tỷ đồng

Sau khi giải quyết và được phía bác sĩ thẩm mỹ xóa bài đăng, công ty tiếp tục nỗ lực liên hệ Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An giải quyết tình hình, trên tinh thần cầu tiến.

Phía ban tổ chức MGVN nói: "Chúng tôi luôn lắng nghe, tôn trọng ghi nhận ý kiến của Bệnh viện Nam An như một khách hàng, đối tác chiến lược của mình, trong mọi trường hợp ban tổ chức mong muốn hai bên cùng thoả thuận, thương lượng để giải quyết vướng mắc".

Phía Lê Hoàng Phương nói đã có hai buổi làm việc trực tiếp với bên Nam An để tìm cách tháo gỡ vấn đề, đề xuất hỗ trợ đối tác bằng tài nguyên mà công ty có, thậm chí hỗ trợ bằng tiền mặt để hỗ trợ truyền thông cho việc này nhưng phía bệnh viện không chấp nhận.



Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 (Miss Grand Vietnam 2023) Lê Hoàng Phương.

Đơn vị này cho biết Bệnh viện Nam An liên tục chia sẻ thông tin lên mạng xã hội cho rằng BTC vi phạm hợp đồng và sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương để đăng tải, đính kèm vào những bài đăng gây ảnh hưởng thương hiệu, uy tín và hình ảnh. Trong khi Bệnh viện Nam An đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu BTC hoàn trả toàn bộ giá trị hợp đồng, phải đến khi BTC thông tin, phía Nam An mới có động thái gỡ bỏ.