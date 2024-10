Công ty quản lý, BTC Anh trai say hi ở đâu giữa khủng hoảng của Negav?

Rapper Negav khóa trang cá nhân sau khi liên tục vướng vào ồn ào. Giữa cơn khủng hoảng truyền thông, đơn vị quản lý của anh BTC “Anh trai say hi” vẫn chưa có động thái cụ thể nào để xoa dịu vụ việc. Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả thắc mắc công ty quản lý của Negav đang ở đâu trước khủng hoảng truyền thông của gà nhà. Negav hiện hoạt động dưới trướng Nomad - công ty quản lý thuộc hệ sinh thái của DatVietVAC, đơn vị sản xuất chương trình Anh trai say hiVieON, Vie Channel. Đơn vị quản lý, BTC “Anh trai say hi” ở đâu giữa khủng hoảng truyền thông của Negav? Sau phát ngôn “Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa” gây chấn động mạng xã hội, hàng loạt sự vụ từ quá khứ của Negav được đào lại, nam rapper đứng giữa thế “phốt chồng phốt”. Sự phẫn nộ từ dư luận không có dấu hiệu dừng lại bởi những hành vi của Negav bị đánh giá ở phạm trù đạo đức, văn hóa. Trước đó, cư dân mạng chụp được bằng chứng sao trẻ có lời nói quấy rối tình dục đồng nghiệp, lập hội nhóm hơn 3.300 thành viên có nội dung 18+, bàn bạc về vấn đề giới tính.

Negav phát ngôn vạ miệng, gặp liên hoàn phốt sau concert Anh trai say hi. Phát ngôn tại đêm chung kết Anh trai say hi còn nhiều tranh luận, 9 người 10 ý, nhưng với những ồn ào nối đuôi nhau về lời ăn tiếng nói trong quá khứ của Negav, liên đới đến những nghệ sĩ khác, công ty quản lý và chính BTC show vẫn chưa hề có hành động công khai cụ thể. Sự im lặng này giống như cái cách họ mập mờ về số lượng người tham gia concert Anh trai say hi tối 28/9. Sau đêm xảy ra liên hoàn ồn ào, Negav đã gửi lời xin lỗi tới 4 lần, trên nhiều nền tảng khác nhau. Lần đầu, anh bị chỉ trích thiếu nghiêm túc bởi chêm pha tiếng Anh vô tội vạ, sau đó mới đăng tải tâm thư lên Facebook. Rapper 23 tuổi tiếp tục lên tiếng nhận sai nhưng để chế độ bạn bè. Lần thứ 4, sau khi vụ nhóm 3.300 thành viên bị lộ, Negav một lần nữa xin lỗi trên fanpage. Tối 2/10, rapper khóa toàn bộ trang cá nhân trên mạng xã hội, từ Facebook, Instagram, TikTok và Threads. Người ta vẫn nói nhiều về việc nghệ sĩ Việt cần công ty quản lý chuyên nghiệp để xử lý khủng hoảng, không hiểu Negav xin tư vấn từ ai hay tự lên lên tiếng xin lỗi hết lần này đến lần khác. Kết quả, lời nói của anh chỉ khiến tình hình trở nên rối loạn. Một số người nói Negav khóa Facebook quá muộn màng và tự hỏi nước đi của công ty quản lý là gì, im lặng “dọn dẹp” hỗn độn, hay "dập lửa" bằng luồng thông tin khác.

Negav đang là rapper đang được DatVietVAC tích cực lăng xê. Thời điểm chưa dính scandal, Negav được công ty tập trung lăng xê. Đêm chung kết Anh trai say hi, anh thậm chí được ưu tiên hẳn sân khấu solo để trình diễn ca khúc mới phát hành. Đêm nhạc thứ hai của show Anh trai dự kiến tổ chức vào 19/10, fan chương trình lo lắng nếu lùm xùm của Negav kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả và 29 nghệ sĩ còn lại nếu BTC không có động thái giải quyết. Nhìn vào sự nhanh nhạy của hệ thống giải trí chuyên nghiệp Ở môi trường giải trí nước ngoài, đơn cử như ở Hàn Quốc, chỉ cần thần tượng dính vết nhơ trong quá khứ, họ có thể mất trắng mọi thứ sau một đêm. Dĩ nhiên, điều này còn tùy thuộc vào mức độ của sự việc. Dư luận gay gắt, dồn sức ép đến đơn vị quản lý, tổ chức khiến họ chẳng thể lẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Năm 2019, thực tập sinh Yoon Seobin (tên thật là Yoon Byung Hwi) từ công ty giải trí danh tiếng JYP Entertainment đang là cái tên nổi bật trong show sống còn Produce X 101. Giữa lúc được đánh giá là thí sinh tiềm năng có suất ra mắt, Yoon Seobin bất ngờ bị “bóc trần” quá khứ bất hảo. Anh này bị tố là đầu gấu (iljin) khét tiếng khi còn học tiểu học và trung học. Hình ảnh Seobin phì phèo khói thuốc và uống rượu khi ở tuổi vị thành niên cũng bị lan truyền chóng mặt, kèm theo đó là loạt ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn văng tục không kiêng dè.

Kpop khắt khe với các nghệ sĩ có quá khứ bất hảo, những trường hợp sai trái liên quan đến phạm trù văn hóa, đạo đức. Phía đơn vị quản lý và các bên liên quan hầu hết phản ứng nhanh để giải quyết vấn đề, tránh gây ảnh hưởng đến nhiều người. Cộng đồng fan của chương trình khi đó nhìn nhận sự việc, đánh giá Yoon Seobin không phù hợp để trở trở thành một phần của show hay ngôi sao Kpop toàn cầu tiềm năng: “Đó có thể chỉ là ‘sai lầm ngu ngốc’ của một thiếu niên đang lớn. Nhưng nếu thực sự có nạn nhân, họ sẽ có vết thương tâm lý vì hành động của anh ta. Chúng tôi yêu cầu chương trình ngay lập tức loại Yoon Seobin khỏi cuộc thi”. Thông qua tìm hiểu, công ty chủ quản của Yoon Seobin nhanh chóng đưa ra phản hồi. Quan điểm của họ là chấm dứt hợp đồng thực tập sinh với Yoon Seobin, đồng thời thông báo anh rời chương trình. Scandal cũng là cú sốc với JYP bởi trước nay công ty này luôn đề cao “nhân cách” thần tượng khi tuyển chọn thực tập sinh. Bày tỏ lập trường, Mnet - nhà sản xuất Produce X 101 - cho biết nhóm sản xuất có kế hoạch biên tập phần của Yun Seobin một cách tối đa. Họ giảm thiểu sự xuất hiện của anh trong chương trình để không ảnh hưởng đến các thực tập sinh khác. Rất nhiều trường hợp phải từ bỏ giấc mơ trở thành thần tượng vì quá khứ bị lật lại. Ngay mùa hai Produce 101, thí sinh Ha Min Ho vướng scandal gạ gẫm fan, nhiều đoạn tin nhắn nhạy cảm, gợi chuyện tình dục bị lộ. Không lâu sau đó, công ty quản lý The Vibe Label quản lý lên tiếng thừa nhận hành động quấy rối của “gà nhà, thông báo chấm dứt hợp đồng. Min Ho cũng chấp nhận rời Produce 101 mùa 2. Sự nhanh nhạy của đơn vị, tổ chức có liên quan trước scandal của nghệ sĩ là điều cần thiết để đảm bảo danh dự, uy tín của chính họ. Ở những ngành công nghiệp lớn như Kpop, thần tượng ảnh hướng lớn đến giới trẻ, việc nghiêm khắc, soi xét hành vi đạo đức, văn hóa là không bao giờ thừa thãi. Đây cũng là lời nhắc nhở để những thần tượng nhìn vào học hỏi, rút kinh nghiệm. Showbiz không thiếu người tài năng, ngoại hình đẹp, nhân cách tốt để thần tượng. Theo Tiền Phong