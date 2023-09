Công ty lạ huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu có hành tung bí ẩn

Sáng nay 17-9, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch UBND xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động trên địa bàn xã này không có công ty nào tên Vinam Land. "Sau khi có thông tin Công ty Cổ phần Vinam Land đóng trên địa bàn thôn Phú Quý, xã An Chấn huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu, chúng tôi đã đề nghị công an vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy trên địa bàn xã An Chấn không có công ty nào tên Vinam Land. Cũng không có công ty nào đăng ký hoạt động ở xã có tên này. Có lẽ đây là công ty ảo" - ông Khanh xác nhận.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Khải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Chấn, cũng cho biết cả công an lẫn cán bộ thuế xã đã xác minh và khẳng định không có công ty nào tên Vinam Land đóng trên địa bàn xã.

Trong buổi sáng 17-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã rảo khắp thôn Phú Quý, xã An Chấn để tìm công ty Cổ phần Vinam Land. Tuy nhiên, cả xã An Chấn chỉ có mỗi sàn giao dịch BĐS là hoạt động trên lĩnh vực bất động sản. Thế nhưng, theo 1 người tại địa phương: “Họ đã tạm dừng hoạt động".

Trước đó, ngày 28-6-2023, một văn bản ghi tên Công ty Cổ phần Vinam Land do ông Nguyễn Văn Quang, chức vụ giám đốc công ty, ký và gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 23-6-2023 của công ty này.