Công ty CP sữa Hà Lan sản xuất hàng vạn hộp sữa bột kém chất lượng

Từ ngày ngày 24 - 25/8, Tổ công tác Phòng 6 đã đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại 4 địa điểm gồm: Trụ sở, chi nhánh, kho hàng trực thuộc đối với Công ty CP sữa Hà Lan, địa chỉ trụ sở tại 335 Trần Cung do ông Nguyễn Trung Vương (39 tuổi, trú tại 335 Trần Cung) là Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch ( Phòng 6) của C05 đã phát hiện dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty CP sữa Hà Lan.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (C05) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần (CP) sữa Hà Lan, địa chỉ trụ sở tại 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các chi nhánh, kho hàng trực thuộc. Đồng thời, C05 tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi xây dựng Nhà máy Holland Milk, địa chỉ tại Km39 Quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương, Công ty CP sữa Hà Lan đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và được cấp hồ sơ công bố sản phẩm.

Quá trình xác minh xác định, ông Nguyễn Trung Vuơng, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong mọi khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm, từ mua nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, ...đưa về kho thành phẩm rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Việc điều hành công việc sản xuất chủ yếu được thực hiện từ xa thông qua mạng máy tính, Zalo theo nhóm giữa Tổng giám đốc và các nhân viên.

Theo cơ quan công an, so sánh, đối chiếu giữa thành phần các loại nguyên liệu, phụ gia tại hồ sơ công bố đã được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp giấy chứng nhận công bố và 14 loại lệnh do Công ty CP sữa Hà Lan tự ban hành để sản xuất 66 lô sản phẩm nêu trên cho thấy, khi đối chiếu giữa kết quả giám định, kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm VSATTP quốc gia thực hiện với hồ sơ công bố đã được xác nhận và kết quả kiểm tra thực tế, xác định: Tổng số lượng thành phẩm của 65/67 lô hàng hóa nói trên chỉ đạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố và ghi trên nhãn hộp, tương đương với số lượng 29.400 hộp sữa đã vi phạm tiêu chuẩn công bố; tổng giá trị số hàng theo hóa đơn xuất bán là 4,1 tỷ đồng, tương đương mức giá bán bình quân khoảng trên 150.000 đồng/hộp.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ 25.667 hộp sản phẩm phục vụ công tác xử lý; 2.011 hộp đã bán ra thị trường với trị giá khoảng 320 triệu đồng hiện vẫn chưa thu hồi được. Số hàng này được bán qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có các kênh bán hàng thông qua các tổ chức công đoàn, các hội thảo giới thiệu sản phẩm, qua các trang mạng xã hội...