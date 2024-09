Công ty có liên quan Nova Group liên tục bị phạt

Nice Star là công ty có liên quan Nova Group vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt gần 100 triệu đồng. Trước đó, Nova Lucky Star có liên quan Nova Group cũng bị phạt mức tương tự. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nice Star (Nice Star) với số tiền 92,5 triệu đồng. Nice Star có tên trước đây là Công ty CP Nova Furniture do Tập đoàn Nova Group (công ty mẹ của Novaland) sở hữu 98% vốn. Ông Lý Trường An đại diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp Theo đó, lý do bị xử phạt là công ty này đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định; không báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu và báo cáo tài chính liên quan qua các năm 2021 đến năm 2023. Vài ngày trước, với lỗi tương tự, một công ty khác cũng có liên quan đến Nova Group là Công ty CP Nova Lucky Palace bị xử phạt với số tiền 92,5 triệu đồng. Cùng ngày, UBCKNN cũng đã xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Nam Land (Tòa nhà An Phú Plaza- Lý Chính Thắng, Quận 3). Theo đó, số tiền mà công ty này bị phạt là 92,5 triệu đồng. Lý do bị phạt là công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu liên quan báo cáo tài chính 2022-2023 và báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán; tình lãi và góc trái phiếu… Ngoài ra, UBCKNN cũng đã phạt Công ty CP Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng (Nguyễn Văn Cừ, TP Hà Nội) 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, công ty này đã không công bố thông tin liên quan các báo cáo tài chính các năm 2020 đến 2023.