Công ty cao su miền Nam lên tiếng việc tổng giám đốc bị bắt

Cả 3 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Quý I năm nay, Casumina đạt doanh thu 1.147 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Lý giải về kết quả kinh doanh quý I, Casumina cho biết doanh thu trong kỳ giảm 146 tỷ đồng (giảm 11,3%) so với cùng kỳ là do thị trường nội địa vẫn chưa hồi phục, lượng tiêu thụ còn thấp. Do suy thoái kinh tế, khách hàng xuất khẩu đề nghị giảm giá bán. Giá vốn giảm 153 tỷ đồng (giảm 13,3%) là do doanh thu giảm. Doanh thu tài chính giảm 9,8 tỷ đồng (giảm 84%) do yếu tố đánh giá chênh lệch tỷ giá theo quy định.