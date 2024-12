'Công thần' của HDBank xin từ nhiệm; OceanBank bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới

Công thần' của HDBank xin từ nhiệm; hé lộ phương án hợp nhất các vụ, cục ở Bộ Công Thương; Tập đoàn Đất Xanh bị phạt nặng; OceanBank sẽ đổi tên thành MBV và bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua. 'Công thần' của HDBank xin từ nhiệm Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) vừa công bố thông tin miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Đặng từ ngày 12/12. Theo công bố từ HDBank, ông Đặng có đơn xin thôi thành viên HĐQT theo “nguyện vọng cá nhân”. Còn theo đơn xin từ nhiệm của ông Đặng, việc từ nhiệm là “theo nguyện vọng cá nhân để tham gia vào tổ chức tín dụng khác”. Ông Đặng sinh năm 1970, quê quán Long An, đã gắn bó với HDBank hơn 20 năm. Ông được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc từ năm 2010 và đảm nhiệm vị trí này đến năm 2020. Ông Đặng đảm nhiệm chức phó chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2020. Hé lộ phương án hợp nhất các vụ, cục ở Bộ Công Thương Về phương án dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Công Thương, báo cáo tại hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18 diễn ra hôm 12/12, ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian tới sẽ kết thúc hoạt động của các Ban Cán sự đảng, lập Đảng bộ Bộ Công Thương trực thuộc Đảng bộ Chính phủ theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Chính trị. Theo phương án dự kiến sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, từ 28 đơn vị giảm còn 23 đơn vị. Ảnh: Báo Công Thương Thực hiện phương án nêu trên, số đầu mối trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 28 đơn vị giảm xuống còn 23 đơn vị, tức giảm 17,8% số đầu mối. Khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 chính thức được cơ cấu lại thời hạn trả nợ Căn cứ Quyết định số 1510 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 53 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3; ngập lụt, lũ, sạt lở đất sau bão số 3. Khách hàng tại 26 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ được xem xét cơ cấu số dư nợ gốc và lãi của khoản cho vay có số dư nợ gốc phát sinh trước ngày 7/9/2024 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ từ 7/9/2024 đến 31/12/2025. VCCI đề xuất cho người bị tạm hoãn xuất cảnh được nộp thuế ngay tại cửa khẩu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế về tạm hoãn xuất cảnh của Bộ Tài chính. Nhiều doanh nghiệp phản ánh với VCCI rằng ngưỡng số tiền nợ thuế để áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh được quy định tại Điều 1 của Dự thảo - 10 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp - là quá thấp. Do đó, VCCI đề xuất nâng ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh lên 200 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với doanh nghiệp, đồng thời cho phép người bị tạm hoãn xuất cảnh được nộp thuế tại cửa khẩu. Tập đoàn Đất Xanh bị phạt nặng, nhiều thông tin liên quan tới ông Lương Trí Thìn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), với tổng số tiền phạt hơn 515 triệu đồng. Tập đoàn Đất Xanh bị phạt nặng do không công bố nhiều thông tin giao dịch quan trọng, cần công bố có liên quan đến ông Lương Trí Thìn, hiện là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và trước ngày 3/7 là chủ tịch HĐQT. TikToker Mr Pips bị bắt cùng 5.000 tỷ: Lộ nhiều thủ đoạn lừa tiền dễ dàng TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố vì tội lừa đảo với tổng số tiền bị phong tỏa là 5.000 tỷ đồng. Đối tượng này nổi tiếng trên mạng xã hội với clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, dạy kiếm tiền, chơi forex, cùng với các clip show lãi khủng và về cuộc sống xa hoa đầy vàng bạc, xe cộ... Kết luận ban đầu cho thấy, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, núp danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với nhiều mã cổ phiếu quốc tế như: Facebook, Apple... (Xem chi tiết) Hai ngân hàng đã được chuyển giao bắt buộc, kiểm soát chênh lệch giá vàng SJC Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2025 tổ chức ngày 14/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết NHNN đã đạt bước tiến quan trọng trong xử lý các ngân hàng yếu kém. Trong năm 2024, hai trong số bốn ngân hàng 0 đồng đã được chuyển giao bắt buộc. Hai ngân hàng còn lại đang được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sớm phê duyệt trong năm 2024. Trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các giải pháp đồng bộ của NHNN và sự phối hợp của các bộ ngành liên quan, đến nay, mục tiêu cơ bản ban đầu là xử lý và kiểm soát chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới trong biên độ phù hợp đã đạt được. Agribank có người phụ trách HĐTV mới thay ông Phạm Đức Ấn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố thông tin về việc ông Trần Văn Dũng, Thành viên HĐTV Agribank, sẽ phụ trách điều hành hoạt động của HĐTV Agribank từ ngày 10/12, sau khi Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn nhận nhiệm vụ mới. Cùng với việc giao ông Trần Văn Dũng phụ trách điều hành hoạt động của HĐTV, Agribank cũng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định giao phụ trách Đảng bộ Agribank đối với Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng. OceanBank sẽ đổi tên thành MBV, bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) dự kiến sẽ có tên mới là MBV, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Nhà băng này cũng vừa công bố quyết định bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao mới, trong đó có chủ tịch và tổng giám đốc. Theo đó, kể từ ngày 10/12, ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT MB đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV tại OceanBank. Ông Lê Xuân Vũ, Thành viên Ban Điều hành MB, được bổ nhiệm là Thành viên HĐTV, kiêm Tổng giám đốc OceanBank.