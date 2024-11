Công Phượng ghi bàn giúp Bình Phước thắng Huế

Tiền đạo Công Phượng ghi bàn thắng duy nhất giúp Bình Phước thắng Huế 1-0 ở vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024-2025 chiều 20.11. Hết giờ! Câu lạc bộ Bình Phước đánh bại Huế với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Công Phượng. Phút 90+2: Hậu vệ của Bình Phước phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Huế gây sóng gió trước khung thành. May mắn, Tấn Trường đã chơi tập trung để giải nguy ở tình huống này. Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Phút 90: Mưa nặng hạt tại Huế khiến các pha phối hợp của cầu thủ 2 đội trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Phút 80: Không vàoo! Công Phượng có tình huống phối hợp tốc độ từ cánh phải. Lần lượt tiền đạo quê Nghệ An và đồng đội có 2 cú dứt điểm liên tiếp nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn chưa đến với đội khách. Công Phượng và đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: BPFC Phút 74: Vàooo!!! Từ đường bấm bóng dài của đồng đội, Công Phượng bứt tốc, vượt qua hậu vệ của đối phương để dứt điểm thành bàn, giúp Bình Phước vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 70: Tiền đạo Công Phượng đang rất nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng anh bị đối thủ theo kèm rất sát. Bên cạnh đó, đồng đội của Công Phượng cũng tỏ ra thiếu quan sát nên những đường chuyền chưa có sự chính xác. Công Phượng nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Ảnh: Thanh Vũ Phút 60: Tình huống tấn công không thành của Bình Phước. Bắt đầu từ pha đi bóng bên cánh phải, bóng được đưa vào trong vòng cấm cho Công Phượng nhưng cầu thủ bên phía Huế đã kịp thời ngăn chặn. Phút 55: Ít phút đầu hiệp 2, tốc độ trận đấu đang diễn ra khá chậm. Cả 2 đội không chủ động tấn công khiến chưa có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. 16h06: Hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 1 kết thúc. Bình Phước và Huế tạm hòa nhau với tỉ số 0-0 Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. Phút 39: Nguy hiểm!!! Từ tình huống phản công sắc nét, Lê Xuân Đăng có pha tạt bóng nguy hiểm cho đồng đội ngay trước vòng cấm của Bình Phước. Rất may cho đội khách khi Mạc Đức Việt Anh đánh đầu phá bóng chuẩn xác. Phút 35: Tiền đạo Công Phượng bị đối thủ theo kèm rất sát. Anh chưa thể tạo ra đột biến trên hàng công của Bình Phước tính đến lúc này. Phút 26: Không được!!! Công Phượng thực hiện 2 quả đá phạt góc nhưng các đồng đội không thể tận dụng để gây sức ép lên khung thành đối phương. Lối chơi của Bình Phước hiện tại chưa mang đến hiệu quả. Câu lạc bộ Bình Phước được đánh giá cao hơn. Ảnh: Thanh Vũ Phút 21: Bình Phước và Huế đang chơi bóng rất quyết liệt, không ngại va chạm khiến cầu thủ hai bên liên tục nằm sân. Trước đó, hai tình huống đội chủ nhà bị ngã sát vòng cấm nhưng trọng tài không cắt còi. Phút 15: Tiếp tục là Công Phượng đá phạt trực tiếp từ cánh phải nhưng bóng đi vọt xà. Bình Phước vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm nào rõ ràng kể từ đầu trận. Hai đội nhập cuộc cởi mở. Ảnh: Thanh Vũ Phút 10: Không vào!!! Bình Phước phối hợp thực hiện pha đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Võ Đức Bảo. Phút 4: Bình Phước vừa hứng chịu một tình huống phản công nhanh của Huế. Rất may cho đội khách khi Thế Hiếu tự ngã trong vòng cấm. 15h00: Trận đấu bắt đầu. Đội hình ra sân: Đội hình xuất phát của hai đội Huế và Bình Phước. Ảnh: VPF Thông tin trước trận Theo lịch thi đấu, câu lạc bộ Bình Phước sẽ có chuyến làm khách trước Huế trong khuôn khổ vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Sau 4 lượt trận đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức giành được 10 điểm và xếp nhì bảng. Họ lần lượt hòa Hòa Bình 0-0 và thắng 3 trận liên tiếp trước Khánh Hòa (2-0), Trẻ TPHCM (1-0) và Bà Rịa - Vũng Tàu (3-2). Bình Phước vẫn đang kém đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình 2 điểm. Do vậy, Công Phượng và các đồng đội cần một chiến thắng trước Huế để rút ngắn khoảng cách và tiếp tục bám đuổi đối thủ. Tuy nhiên, trong những trận đấu vừa qua, đại diện miền Đông Nam Bộ lại gặp nhiều vấn đề trong lối chơi. Dù sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng nhưng Bình Phước lại rất vất vả để đánh bại các đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Phương án triển khai tấn công dễ bị bắt bài và các chân sút không tận dụng được cơ hội. Họ cần phải cải thiện nhiều hơn, đa dạng miếng đánh từ hai biên để khiến đối thủ bất ngờ. Nếu sảy chân, Bình Phước dễ bị bỏ lại phía sau. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Huế khởi đầu không quá tệ. Nhưng so với mùa giải trước, đội bóng miền Trung có phần hơi chệch choạc. Họ chỉ mới có được 4 điểm sau 4 lượt trận (1 thắng, 1 hòa, 2 thua) và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Lợi thế của Huế là được thi đấu trên sân nhà với khung giờ quen thuộc là 15h. Ngược lại, đây sẽ là thử thách lớn với huấn luyện viên Anh Đức và các học trò.