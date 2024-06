Công nghiệp ô tô Nga hồi sinh mạnh mẽ dù bị phương Tây cấm vận

Đơn cử như dòng ô tô cổ điển thời Liên Xô - Moskvich ra mắt mẫu SUV Moskvich 3 vào tháng 11/2022 với kiểu dáng đẹp và các bộ phận động cơ nhiều chi tiết từ JAC Motors của Trung Quốc.

Có thể nói, Moskvich 3 giống như một chiếc JAC Sehol X4 được lắp ráp tại Moscow bằng cách sử dụng các linh kiện từ đối tác Trung Quốc.

Dòng xe huyền thoại Moskvich được hồi sinh sau 20 năm với chiếc Moskvich 3 vào cuối năm 2022. (Ảnh: JAC)

Hay Volga - thương hiệu thuộc GAZ (Gorky Automobile Plant) dừng sản xuất từ năm 2010 cũng đã trở lại vào đầu năm 2024 với 3 mẫu xe mới. Đó là C40 sedan, K30 và K40 SUV. Cả ba sử dụng động cơ JL473ZQ7 dung tích 1.5L của hãng Changan Trung Quốc.

Dữ liệu từ cơ quan phân tích Autostat của Nga cho biết, năm 2023, sản lượng xe xuất xưởng đạt 720.000 chiếc, tăng 16% so với 2022. Doanh số bán xe mới năm 2023 đạt 1,06 triệu chiếc, tăng đến 69% so với cùng kỳ 2022, nhưng vẫn kém khá xa so với kết quả 1,51 triệu xe hồi 2021, trước khi xung đột Ukraine nổ ra. Lada vẫn là thương hiệu bán chạy nhất với thị phần chiếm hơn 30%.

Autostat dự báo doanh số năm 2024 của thị trường ô tô Nga sẽ tăng 18-32% so với năm 2023, lên mức 1,25-1,4 triệu chiếc.

Đồng thời, các hãng xe và nhà sản xuất linh phụ kiện của Trung Quốc sẽ vẫn giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Nga.