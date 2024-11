Hãy mua dưa chuột sạch để có thể ăn cả vỏ, vì vỏ dưa chuột có giá trị dinh dưỡng quý giá không thua kém gì phần thịt quả. Dưa chuột (hay dưa leo) là loại thực phẩm ít calo nhưng nhiều dưỡng chất quý giá, có mặt trong các thực đơn lành mạnh để giảm cân và phòng chống bệnh tật, có thể chế biến thành các món salad hay thức uống giải nhiệt. Phần lớn mọi người gọt bỏ vỏ dưa chuột đi, không biết rằng phần này cũng chứa rất nhiều chất có lợi. Công dụng của vỏ dưa chuột Để có thể tận dụng vỏ dưa chuột, bạn cần mua loại quả này ở cửa hàng thực phẩm sạch để tránh trường hợp dưa chuột bị phun thuốc trừ sâu hay các hóa chất khác. Bạn cần cần rửa sạch dưa chuột trước khi sử dụng để làm đẹp hoặc ăn uống. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của vỏ dưa chuột: Giải nhiệt cơ thể Vỏ dưa chuột chứa lượng lớn các khoáng chất như kali, magiê, giúp duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể và cung cấp độ ẩm cho làn da. Nhờ vậy, vỏ dưa chuột có tác dụng giải nhiệt rất hiệu quả, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Khi ăn dưa chuột hoặc uống nước ép dưa chuột nguyên vỏ, bạn không chỉ cung cấp cho cơ thể một lượng nước lớn mà còn bổ sung các khoáng chất cần thiết để duy trì cân bằng điện giải. Vỏ dưa chuột, nhờ vào khả năng giữ nước tốt, cũng có tác dụng làm dịu cảm giác nóng bức, giúp cơ thể mát mẻ và giảm cơn khát nhanh chóng. Giải nhiệt là một công dụng tuyệt vời của vỏ dưa chuột. (Ảnh: Eric Prouzet) Giảm cân và hỗ trợ tiêu hóa Vỏ dưa chuột rất giàu chất xơ, vì vậy dưa chuột nguyên vỏ là món ăn lý tưởng cho những ai đang giảm cân. Salad hoặc nước ép từ dưa chuột nguyên vỏ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Không chỉ vậy, vỏ dưa chuột còn giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, thúc đẩy hoạt động của ruột, làm giảm nguy cơ táo bón.

Dưa chuột nguyên vỏ tạo cảm giác no lâu, giúp giảm cân hiệu quả hơn. (Ảnh: Igor) Giảm viêm và chống mụn Vỏ dưa chuột chứa một lượng lớn các chất chống ôxy hóa, vitamin C và flavonoid. Các hợp chất có trong vỏ dưa chuột làm dịu vết sưng tấy và viêm nhiễm, đồng thời tăng cường quá trình tái tạo tế bào da. Bạn có thể đắp vỏ dưa chuột lên mặt 20 phút mỗi ngày để giảm sự xuất hiện của các vết mụn, đặc biệt là mụn trứng cá. Bên cạnh đó, vỏ dưa chuột còn giúp làm sạch và cân bằng độ ẩm cho da, giữ cho làn da luôn mịn màng và sáng khỏe. Bạn cũng có thể nghiền vỏ dưa chuột thành bột đắp lên vùng da bị mụn. Chăm sóc tóc và da đầu Một công dụng tuyệt vời của vỏ dưa chuột là chăm sóc tóc và da đầu. Vỏ dưa chuột chứa nhiều vitamin A, C, giúp nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn. Đặc biệt, nó có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa tình trạng gàu và tóc bị khô xơ, làm dịu da đầu, giảm ngứa và kích ứng. Một cách đơn giản để chăm sóc tóc là xay nhuyễn vỏ dưa chuột, trộn với một ít dầu dừa hoặc dầu olive để tạo thành hỗn hợp ủ tóc. Đắp hỗn hợp này lên tóc trong khoảng 15–20 phút trước khi gội đầu. Thực hiện đều đặn, bạn sẽ thấy tóc mình mềm mại, bóng mượt và không còn bị gàu nữa. Loại bỏ mùi hôi trong tủ lạnh Loại bỏ mùi hôi trong tủ lạnh cũng là một công dụng tuyệt vời của vỏ dưa chuột. Bạn chỉ cần đặt vài miếng vỏ dưa chuột vào một chiếc đĩa nhỏ rồi để trong tủ lạnh. Các chất chống ôxy hóa và các hợp chất tự nhiên có trong vỏ dưa chuột sẽ giúp khử mùi hôi và thay thế bằng một mùi thơm mát dễ chịu. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng vỏ dưa chuột để làm sạch bề mặt đồ dùng trong nhà như bàn ăn, bếp hoặc thậm chí là các vết bẩn trên kính. Vỏ dưa chuột có khả năng làm sạch hiệu quả mà không cần đến các hóa chất độc hại, rất an toàn cho gia đình.

Theo VTC News