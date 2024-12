Cộng đồng người Việt tại Australia hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia và Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia đồng tổ chức buổi gặp mặt cuối năm tại thành phố Sydney với chủ đề “Giao thoa văn hóa và hội nhập.” Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA) và Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO) đồng tổ chức buổi gặp mặt cuối năm vào ngày 28/12 tại thành phố Sydney với chủ đề “Giao thoa văn hóa và hội nhập”. Tiết mục văn nghệ tại sự kiện. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN) Buổi gặp mặt có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng cùng phu nhân, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Australia, các khách mời và đối tác Australia, các thành viên của hai hội cùng đông đảo bà con kiều bào. Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các thành viên VASEA, VACEO và cộng đồng người Việt tại Australia cho quê hương, đất nước cũng như cho mối quan hệ Việt Nam-Australia; bày tỏ sự xúc động và tự hào khi thấy cộng đồng người Việt tại Australia luôn gắn bó với nhau, cùng hướng về Tổ quốc với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước. Tổng Lãnh sự bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, hai tổ chức VASEA, VACEO sẽ có thêm nhiều sáng kiến, chương trình và hoạt động để bảo tồn và gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho cộng đồng cũng như cho sự trao đổi văn hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia. Phu nhân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trao giấy khen cho các nghệ sỹ tiêu biểu của VACEO trong năm 2024. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN) Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Giáo sư Nghiêm Đức Long, Chủ tịch VASEA và hiện làm việc tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), phấn khởi cho biết năm 2024 là hành trình đáng chú ý và thành công đối với VASEA khi hội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu và chuyển giao khoa học, công nghệ cũng như các mô hình quản lý kinh tế hiện đại về Việt Nam, đóng góp vào mối quan hệ chiến lược giữa Australia và Việt Nam. Năm 2024, trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc trực tiếp với VASEA, dành nhiều thời gian tham vấn và gợi ý chỉ đạo chiến lược cho các hoạt động của hội, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể để các bộ trưởng tham dự buổi làm việc tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của hội. Theo Giáo sư Nghiêm Đức Long, những đóng góp của VASEA cho Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế xanh, năng lượng sạch và bền vững, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn…, bước đầu đã mang lại những kết quả thiết thực. Ông ví những hoạt động của VASEA như mạng lưới rễ cây, vừa có tính lan tỏa từ cộng đồng, vừa tạo nguồn dinh dưỡng cho quan hệ chiến lược toàn diện giữa Australia và Việt Nam. Đây cũng chính là lý do khiến VASEA luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của hai cơ quan ngoại giao và hai chính phủ Australia và Việt Nam. Giáo sư Long hy vọng năm 2025 sẽ mang đến cho VASEA nhiều cơ hội hơn để phục vụ cộng đồng và hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ phát triển chuyên môn, cung cấp cho các thành viên hệ sinh thái và cơ hội cần thiết để đóng góp cho sự hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc điều hành của VACEO, vui mừng cho biết với sứ mệnh là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Australia, bảo tồn, phát triển, chia sẻ âm nhạc và văn hóa truyền thống Việt Nam, thúc đẩy trao đổi văn hóa với các cộng đồng đa văn hóa tại Australia, đặc biệt là văn hóa bản địa. Năm 2024, VACEO đã hoạt động rất xuất sắc, có những cống hiến đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Australia, nâng cao hình ảnh của dân tộc Việt Nam với người Australia nói riêng và các sắc tộc khác nói chung, tổ chức thành công sự kiện văn hóa Vietsoul 2 nhằm quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam với khán giả Australia; hợp tác hiệu quả với các nghệ sỹ và tổ chức của Australia để thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa. Giám đốc điều hành VACEO Nguyễn Thị Việt Hà trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Sydney. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN) Chia sẻ về các kế hoạch của VACEO trong năm 2025, bà Nguyễn Thị Việt Hà cho biết VACEO dự định mở rộng các chương trình tập trung vào trao đổi văn hóa và tăng cường sự tham gia của cộng đồng, tích cực chuẩn bị ra mắt chương trình Vietsoul 3 nhằm giới thiệu nền văn hóa sôi động của miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Hội cũng sẽ sớm khởi động các chương trình tuyển chọn nghệ sỹ trong và ngoài cộng đồng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và trao đổi đa văn hóa giữa các nghệ sỹ, nhạc sỹ người Việt và Australia, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các hội đoàn trong cộng đồng để thúc đẩy sự hợp tác trong sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa văn hóa truyền thống. Tại sự kiện, các quan khách được đắm mình trong những giai điệu mang đậm tính quê hương qua tiếng đàn T’rưng, đàn bầu, sáo trúc, nhị, đàn tranh... Đặc biệt, các nghệ nhân VACEO đã phối âm hai bản nhạc kết hợp giữa đàn T’rưng và sáo của Việt Nam với ống thổi Didgeridoo của người thổ dân Australia qua 2 ca khúc "Lý Ngựa Ô" và "I am Australian" (tạm dịch: Tôi là người Australia) để thể hiện sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, khiến cho người nghe vô cùng thích thú và say mê. Là người tham gia màn trình diễn kết hợp nhạc cụ dân tộc của Việt Nam và Australia, anh Justin O’Connell, nghệ sỹ chuyên về nhạc cụ thổ dân Australia, cho biết anh đặc biệt thích thú và ấn tượng với các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam bởi những âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo, đặc biệt khi chúng được kết hợp với nhạc cụ thổ dân của Australia, tạo thành một bản nhạc du dương đầy cuốn hút, khiến anh cảm thấy hai nền văn hóa như tìm được một ngôn ngữ chung trong âm nhạc. Anh cho rằng đây cũng là cách để đưa người dân hai nước xích lại gần nhau, là sự giao thoa giữa 2 nền văn hóa khác nhau thông qua âm nhạc, từ đó giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam. Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Nghĩa (giữa), chuyên gia về AI, được nhận giải thưởng Thành viên Tiêu biểu của VASEA năm 2024. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN) Tại sự kiện, VASEA và VACEO đã trao kỷ niệm chương và giải thưởng thành viên của năm cho những hội viên có nhiều đóng góp và cống hiến nổi bật trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, bảo tồn, quảng bá và phát huy những nét đẹp văn hóa của Việt Nam. VASEA cũng trao giấy khen và phần thưởng cho cháu Nguyễn Nhật Minh của trường Trung học Newington vì đã đạt điểm cao nhất (ATAR 99.95) trên toàn bang New South Wales trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua. Giáo sư Nghiêm Đức Long khẳng định thành tích của cháu Minh thể hiện sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Australia, không chỉ hòa nhập mà còn vươn lên dẫn đầu ở nước sở tại. Theo Vietnamplus.vn https://www.vietnamplus.vn/cong-dong-nguoi-viet-tai-australia-hien-thuc-hoa-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-post1004736.vnp