Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đón Tết cổ truyền Ất Tỵ

Tại sự kiện, Đại sứ Bùi Lê Thái và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã đến thăm từng gian hàng, gửi lời hỏi thăm thân tình, những lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn và thành công đến bà con cộng đồng. Đồng thời Đại sứ thông tin đến bà con về tình hình đất nước trong năm 2024. Trong năm qua, dù tình hình quốc tế đặt ra nhiều khó khăn, phức tạp nhưng nhờ đường lối đúng đắn, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt, sát sao của Chính phủ, sự đồng hành, ủng hộ, đóng góp quý báu và thiết thực của kiều bào ở khắp năm châu, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở Hungary, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam đã đạt tất cả 15 chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. Vị thế và uy tín của đất nước không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên rất nhiều, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về quan hệ Việt Nam - Hungary, Đại sứ Bùi Lê Thái cho biết, năm 2024, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary tiếp tục đà phát triển thông qua trao đổi đoàn các cấp, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước. Trong năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế, đời sống ở sở tại còn nhiều khó khăn, song bà con cộng đồng người Việt Nam ở Hungary đã có một năm ý nghĩa với nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, quảng bá văn hóa Việt Nam, duy trì ngôn ngữ tiếng Việt, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và để lại hình ảnh đẹp, uy tín tốt đối với lãnh đạo của Hungary.