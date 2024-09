Cộng đồng mạng sục sôi sau khi 'check VAR' sao kê tài khoản ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ

MTTQ Việt Nam vừa công khai thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1-9-2024 đến ngày 10-9-2024, với trên 12.000 trang trên Fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. MTTQ Việt Nam công khai thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã đăng ký và ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Các lực lượng hỗ trợ chính quyền, nhân dân dọn dẹp sau lũ ở Yên Bái Tính đến 17 giờ ngày 12-9-2024, số tiền các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 527,8 tỷ đồng. MTTQ cũng vừa công khai thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1-9-2024 đến ngày 10-9-2024, với trên 12.000 trang trên Fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. “12.000 trang. Đỉnh thật sự, mà máy mình không load nổi để xem được hết. Mọi người vào trang drive này trên máy tính, ấn Ctrl+F rồi nhập dòng chữ số sau Ref ở trong tin nhắn ngân hàng gửi, là sẽ tự tìm thấy chính mình”, tài khoản Đinh Tuấn Nghĩa hướng dẫn mọi người tra cứu ủng hộ của mình trên Fanpage của MTTQ. Việc công khai sao kê này được người dân ủng hộ, nhằm minh bạch các khoản ủng hộ đồng bào. Nhiều ý kiến đều bày tỏ mong muốn rằng tất cả số tiền ủng hộ này sẽ sớm đến được với đồng bào, để sửa sang lại cầu, đường, trường, trạm, để khắc phục phần nào những mất mát về vật chất và tinh thần, đặc biệt là với những bà con bị mất người thân, bị sập nhà, bị mất trắng mùa màng… Nhân dân cả nước đều mong cuộc sống bà con sớm được tái thiết; cầu mong thiên tai đi qua, bình yên cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Tài khoản Đỗ Thị Mai Chi để lại bình luận trên Fanpage của MTTQ: “Tự dưng cái tên nhỏ bé của chính mình được có trong danh sách, thấy may mắn, tự hào vô cùng khi được là công dân Việt Nam, được chung đồng lòng cùng nhân dân cả nước hướng về đồng bào”. Fanpage của MTTQ Việt Nam công khai sao kê tài khoản ủng hộ Bạn Hùng Việt nêu ý kiến: “Hay quá, MTTQ bây giờ có sẵn sao kê, mai mốt có thêm sao kê chi tiêu nữa là dân an tâm mà gởi niềm tin vào MTTQ”. Sau lần công khai sao kê này, số tiền gửi về MTTQVN có thể sẽ tăng vọt so với mọi cuộc vận động trước đây. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng mong muốn MTTQ sẽ tiếp tục công khai các khoản chi từ nguồn ủng hộ để nhân dân cả nước giám sát việc sử dụng nguồn ủng hộ này. Có công khai, minh bạch mới biết tiền đi đâu, về đâu, đang ở chỗ nào để toàn dân giám sát. Đáng chú ý, từ đêm 13-9 qua đến nay, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến danh sách sao kê tiền ủng hộ mà MTTQ đã công bố với việc có nhiều khoản ủng hộ mang tính chất “vô lý”. Sao kê cho thấy số tiền ủng hộ của một số tập thể chỉ là 2.000, 10.000. 20.000 đồng, từ đó cộng đồng mạng nghi vấn: liệu có hay không việc “ăn chặn” tiền ủng hộ trước khi chuyển khoản đến tài khoản của MTTQ? Một số cộng đồng mạng còn chỉ ra không ít trường hợp người nổi tiếng công khai trên trang cá nhân ủng hộ đồng bào nhiều tiền, nhưng tại sao kê thì chỉ là số tiền rất ít ỏi. Tài khoản Nguyễn Thị Mai Lan bình luận: “Phông bạt cho bản thân thì chỉ là trò cười, nhưng thấy rất nhiều cá nhân thay mặt tập thể mà ủng hộ 10.000, 20.000, cả tập thể không thể nào có con số ấy. Đấy là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mong pháp luật làm cho ra nhẽ vụ này. Mỗi năm không chỉ có bão lũ mà còn rất nhiều đợt ủng hộ khác cho người nghèo cho thương binh liệt sĩ, nếu họ làm như vậy thì có thể đã làm nhiều lần rồi”. Cộng đồng mạng gọi đây là “đại hội check VAR”, nhằm bớt các thành phần “sống ảo”… Nhân dịp này, nhiều ý kiến cũng cho rằng trong thời đại 4.0, tốt nhất là cấm thu các khoản ủng hộ bằng tiền mặt, đề nghị gửi toàn bộ vào tài khoản để công khai minh bạch, kiểm toán cũng dễ dàng... PHAN THẢO