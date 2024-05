Công chúng phát ngán cuộc đấu tố 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết', HYBE - Min Hee Jin đang làm xấu mặt Kpop!

Theo tài liệu, CEO ADOR Min Hee Jin cho biết: "Vấn đề lớn với HYBE là họ đang đi theo những tệ nạn của ngành công nghiệp hiện tại và tiếp tục thực hiện các hành vi vô đạo đức mà không hề bị chỉ trích. Cơ cấu quản trị cũng không minh bạch và do đó, thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đối với NewJeans liên tục gia tăng

Tiêu biểu nhất là việc ‘tuồn sales album’ của HYBE. Đây là hành động lừa dối các cổ đông, thành viên, thị trường vốn và fandom, đồng thời đã nhận được sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. HYBE, vốn là công ty dẫn đầu trong ngành, đang ở trong tình trạng mù quáng về số lượng. Việc họ đang sử dụng chiêu trò này để phát hành album là một vấn đề rất nghiêm trọng."



Khi NewJeans ra mắt E.P "Get Up", tập đoàn đưa ra đề nghị bán thêm 100.000 bản nhằm đánh bại kỷ lục ban đầu của aespa.



Fan SM bất bình vì HYBE "ám ảnh" với aespa.

Đồng thời, HYBE khuyến nghị NewJeans nên phát hành album. Khi nhóm ra mắt E.P Get Up, tập đoàn đưa ra đề nghị bán thêm 100.000 bản nhằm đánh bại kỷ lục ban đầu của aespa. Min Hee Jin từ chối yêu cầu nêu trên với lý do đi ngược lại triết lý kinh doanh của ADOR.



HYBE tố Min Hee Jin "ám ảnh" với thành tích của BTS, yêu cầu bộ phận PR của tập đoàn đi bài "NewJeans vượt qua đàn anh".

Ngay khi công bố này lan truyền lên các mặt báo, làn sóng chỉ trích tiếp tục hướng về HYBE. Lập trường của Min Hee Jin về vấn đề kick sale album khiến công chúng nghi ngờ thực tích mà "gà nhà" tập đoàn đạt được, dù mọi cáo buộc chỉ hướng đến NewJeans.

Đáp lại, HYBE tố ADOR mới là bên phá vỡ quy tắc không so sánh giữa các nghệ sĩ cùng tập đoàn. Min Hee Jin "ám ảnh" với thành tích của BTS và yêu cầu bộ phận PR của tập đoàn đi bài "NewJeans vượt qua đàn anh".

"Khi ca khúc Ditto của NewJeans đạt kỷ lục đứng đầu bảng xếp hạng Melon Daily lâu nhất, phó giám đốc Shin của ADOR đã mạnh mẽ yêu cầu bộ phận PR của HYBE phải ghi rõ cụm từ 'kỷ lục khủng vượt qua BTS'.

Mặc dù các nhân viên đã nhiều lần từ chối và thuyết phục, dẫn đến một cuộc tranh cãi rất gay gắt, nhưng ADOR kiên quyết không thay đổi lập trường sử dụng cụm từ đó và cuối cùng trong thông cáo báo chí, cụm từ "'kỷ lục vượt qua ca khúc mega-hit Dynamite của BTS (75 ngày)' đã xuất hiện. Sau đó, đại đa số bài báo với tiêu đề 'NewJeans vượt qua BTS đã được đăng tải", HYBE cho biết.



Drama tập đoàn biến thành "khẩu chiến" giữa các fandom.