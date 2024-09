'Công chúa mía đường', con gái chủ tịch Phát Đạt bán cổ phiếu

Bà Đặng Huỳnh Ức My, được biết tới với biệt danh “công chúa mía đường”, công bố đã bán hết số cổ phiếu tại công ty bất động sản do anh ruột làm lãnh đạo. Con ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt, cũng bán xong hơn 1,08 triệu cổ phiếu. Theo thông tin vừa công bố, bà Đặng Huỳnh Ức My, em ruột ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đã bán 110.419 cổ phiếu trong thời gian 18-24/9, theo phương thức khớp lệnh. Tạm tính theo mức giá đóng cửa ngày 24/9 của cổ phiếu SCR là 5.500 đồng/cp, bà My có thể thu về gần 600 triệu đồng. Sau giao dịch này, em ruột ông Đặng Hồng Anh không còn nắm giữ cổ phiếu nào của SCR. Hiện Phó Chủ tịch Đặng Hồng Anh sở hữu hơn 40 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,11%. Bà Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, con gái vợ chồng ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công và bà Huỳnh Bích Ngọc. Bà My thường được gọi với biệt danh "công chúa mía đường". Nữ doanh nhân còn được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT). Thị trường chứng khoán còn ghi nhận một số giao dịch cổ phiếu khác. Bà Nguyễn Thị Minh Thư, con ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR), đã bán ra hơn 1,08 triệu cổ phiếu, từ ngày 9/9-24/9 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thư còn sở hữu hơn 5,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,68%. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán FPT (mã FTS) đã bán ra hơn 134.000 cổ phiếu, từ ngày 30/8-20/9 theo phương thức khớp lệnh. Ông Dũng hiện còn nắm giữ hơn 154.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%. Ông Lê Xuân Hoàng, em rể ông Lưu Đình Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn 911 (mã NO1) đăng ký bán toàn bộ gần 750.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,12%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/9-18/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thơm, em vợ của ông Tuấn cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 601.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,5%.