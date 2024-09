'Công chúa mía đường' bán sạch cổ phiếu TTC Land

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC AgriS - đăng ký bán toàn bộ 110.419 cổ phiếu SCR của TTC Land, nơi anh ruột của bà My làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Đặng Huỳnh Ức My (thường được gọi là Công chúa mía đường) vừa đăng ký bán toàn bộ 110.419 cổ phiếu SCR của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR), từ ngày 18/9 đến 17/10. Bà Đặng Huỳnh Ức My (43 tuổi) là con của ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công và bà Huỳnh Bích Ngọc. Mục đích bán toàn bộ 110.419 cổ phiếu SCR của bà My là cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện tại, SCR đang giao dịch quanh mức 5.390 đồng/cổ phiếu, chưa bằng một nửa giá trị sổ sách là 12.314 đồng/cổ phiếu. Từ đầu tháng 4 đến nay, SCR đã giảm khoảng 32%. Nếu so với mức giá đầu năm 2022, thị giá SCR đã giảm 78%. Hồi giữa tháng 7, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị, bầu bà Đặng Huỳnh Ức My vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của TTC AgriS, thay cho bà Huỳnh Bích Ngọc. Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC AgriS Huỳnh Bích Ngọc giữ vai trò cố vấn cấp cao cho Hội đồng quản trị. Trước khi được bầu làm chủ tịch, bà My đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của TTC AgriS. Quý II năm nay, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đạt doanh thu thuần hơn 75 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp của TTC Land giảm gần một nửa, xuống còn gần 20 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế TTC Land trong quý II đạt 9 tỷ đồng, tăng 28% so với quý trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của SCR chỉ còn gần 1 tỷ đồng. Nửa đầu năm, TTC Land đạt 5,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và hơn 144 tỷ đồng doanh thu. Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản TTC Land tăng 2%, đạt 10.867 tỷ đồng. SCR ghi nhận hàng tồn kho 4.100 tỷ đồng, trong đó bất động sản dở dang là 2.900 tỷ và hàng hóa bất động sản là 1.168 tỷ. Nợ phải trả của TTC Land là hơn 5.744 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 4.232 tỷ đồng (gần 74%), nợ dài hạn trên 1.511 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 5.123 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả của SCR đã vượt quá vốn chủ sở hữu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, TTC Land sử dụng nhiều tài sản để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng. Duy Quang