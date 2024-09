Công bố số tiền Suga (BTS) bị tuyên phạt từ hành vi say rượu lái xe

Sau gần 2 tháng tranh cãi gay gắt, hình phạt dành cho Suga về hành vi say rượu lái xe cuối cùng cũng được xác định. Thành viên BTS bị tuyên tội nhẹ với mức phạt 15 triệu won. Ngày 30/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Thẩm phán Lee Yoo Seop của Tòa án quận phía Tây Seoul đã ban hành lệnh tóm tắt về vụ án say rượu lái xe của Min Yoon Gi (rapper Suga). Theo AllKpop, lệnh tóm tắt là thủ tục pháp lý được sử dụng cho các tội nhẹ, trong đó hình phạt và tiền phạt được áp dụng không cần qua xét xử chính thức. Bị cáo có thể yêu cầu xét xử chính thức trong vòng một tuần (7 ngày) kể từ khi nhận được lệnh nếu phản đối quyết định. Theo lệnh tóm tắt, thành viên BTS bị phạt 15 triệu won (gần 11.500 USD) vì vi phạm luật giao thông đường bộ do lái xe khi say rượu. Đây cũng là mức phạt mà Văn phòng công tố quận phía Tây Seoul đề xuất khi truy tố Suga vào ngày 10/9.

Suga bị phạt 15 triệu won về tội lái xe khi say rượu. Suga bị truy tố sau khi điều khiển xe tay ga điện trong tình trạng say rượu ở gần nhà anh, khu Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul, vào tối muộn 6/8. Vào thời điểm bị bắt, nồng độ cồn trong máu Suga được xác nhận là 0,227%, cao hơn mức thu hồi giấy phép lái xe (0,08% trở lên). Tin tức mới nhất về vụ việc của Suga thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đồng tình với mức phạt nhà chức trách đưa ra. Tuy nhiên, một bộ phận cho rằng nó quá nhẹ. Những người khác cảm thấy nhẹ nhõm khi ồn ào đã khép lại. Cư dân mạng bình luận: “Ít nhất thì bây giờ mọi chuyện đã kết thúc”, “Hy vọng Suga im lặng và quay lại hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà không có chuyện gì xảy ra nữa”, “Lý do duy nhất khiến anh ta không bị tước giấy phép lái xe là điều khiển xe tay ga chứ không phải ô tô. 0,227% là quá cao so với ngưỡng đặt ra. Hy vọng anh ta sẽ rút kinh nghiệm”, “Người đàn ông có giá trị 50 triệu USD. Hơn 11.000 USD chỉ như một đồng 5 xu. Còn giấy phép lái xe của anh ta thì sao?”, “Đây là bài học cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng anh ấy có thể vượt qua những điều này ngay bây giờ”... Suga đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Khác với hầu hết thành viên còn lại của BTS, anh không nhập ngũ mà làm nhân viên dịch vụ xã hội. Điều người hâm mộ lo lắng vào thời điểm hiện tại là Suga có thể trở lại showbiz Hàn Quốc thuận lợi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2025 không. Bê bối say rượu lái xe khiến anh trở thành "con ghẻ" trong mắt một bộ phận công chúng Hàn Quốc. Làn sóng tẩy chay nam rapper sinh năm 1993 vẫn âm ỉ trên các diễn đàn trực tuyến. Theo Tiền Phong