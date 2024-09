Công bố liên danh trúng gói thầu hơn 6.000 tỷ đồng của sân bay Long Thành

Liên danh nhà thầu do Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC đứng đầu vừa trúng gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ngày 13/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 4.7, liên quan đến thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Theo thông báo, liên danh trúng thầu bao gồm: Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4, và Công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng không Sáu Bốn Bảy. Đường băng số 1 sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần). Giá trúng thầu của liên danh này là 6.267,991 tỷ đồng, so với giá mời thầu là 6.368,224 tỷ đồng. Hợp đồng gói thầu sẽ được thực hiện theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, với thời gian thực hiện là 23 tháng, tương đương 690 ngày kể từ ngày khởi công. Gói thầu 4.7 bao gồm việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác thuộc dự án thành phần 3, trong dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Có hai liên danh nhà thầu tham gia dự thầu. Liên danh thứ nhất gồm 8 nhà thầu, đứng đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, cùng với Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công ty Cổ phần Lizen, Tổng công ty Thăng Long-CTCP, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long-CTCP, Công ty TNHH Hòa Hiệp, và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (viết tắt là liên danh Đèo Cả). Liên danh thứ hai, đứng đầu bởi Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, bao gồm Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4, và Công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng không Sáu Bốn Bảy. Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình). Trước đó, liên danh Đèo Cả đã bị loại do thành viên là Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long bị tạm ngưng sử dụng tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 30/6 đến thời điểm có báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Nhà thầu này không đáp ứng điều kiện tại khoản F mục chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu là "không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia hệ thống". Tuy nhiên, đại diện liên danh Đèo Cả đã gửi nhiều kiến nghị tới ACV, cho rằng việc loại bỏ liên danh do tình tiết này là không phù hợp với quy định. Dù vậy, ACV khẳng định đã thực hiện đúng quy định và không hủy kết quả gói thầu 4.7 sân bay Long Thành.