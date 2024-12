Công bố kết quả khám nghiệm tử thi nhà văn Quỳnh Dao

Nhà chức trách tuyên bố không thấy dấu hiệu của một vụ án mạng sau khi khám nghiệm tử thi nhà văn Quỳnh Dao. Thi thể của bà được bàn giao cho gia đình để lo tang sự. Theo QQ, sau khi nhà văn Quỳnh Dao qua đời ngày 4/12, thi thể của bà được khám nghiệm. Nhà chức trách tuyên bố không thấy dấu hiệu của một vụ án mạng trong sự việc này. Đồng thời, gia đình nữ nhà văn cũng không có ý kiến về kết quả khám nghiệm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, thi thể Quỳnh Dao đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Gia đình đau buồn nhận thi thể nhà văn Quỳnh Dao. Sự ra đi của nhà văn Quỳnh Dao khiến showbiz Trung Quốc bày tỏ niềm thương tiếc. Những cái tên như Lâm Tâm Như, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng đều thành danh nhờ những vai diễn trong các bộ phim được Quỳnh Dao chắp bút như: Hoàn Châu Cách cách, Tân dòng sông ly biệt... Nữ diễn viên Lâm Tâm Như cho biết, cô vẫn chưa thể ổn định cảm xúc do sự việc xảy ra quá đột ngột. Cô gọi nhà văn Quỳnh Dao là "ân nhân đầu tiên của đời mình". Triệu Vy cũng bày tỏ nỗi buồn viết trên Weibo bằng những câu thơ: “Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông/ Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng/ Thịnh suy, thành bại theo dòng nước/ Núi xanh nguyên vẻ cũ, bao độ ánh chiều hồng”. Lời tiễn biệt của Triệu Vy xuất phát bài thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thận. Thương tiếc nhà văn Quỳnh Dao, diễn viên Tô Hữu Bằng viết: “Quỳnh Dao từng nói: Tôi như ánh lửa, cháy bỏng đam mê. Một ngày nào đó, tôi sẽ hóa thành bông tuyết và lặng lẽ rơi. Tôi rất may mắn được trở thành nhân vật trong tác phẩm của bà. Những kỷ niệm về Hoàn Châu Cách cách và Tân dòng sông ly biệt sẽ khắc sâu trong trái tim tôi".

Lâm Tâm Như, Triệu Vy đều thành danh từ những vai diễn trong các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Diễn viên Huỳnh Dịch, đóng vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách 3 lời chia buồn trên mạng xã hội: "Thật buồn, dì Quỳnh Dao đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi. Tôi rất biết ơn khi có cơ hội vào những bộ phim do dì chắp bút, đồng thời sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ và động viên mà dì đã dành cho tôi”. Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), trước khi qua đời, Quỳnh Dao căn dặn thư ký đến nhà vào buổi trưa để giải quyết công việc. Khi thư ký phát hiện bà bất tỉnh và gọi cấp cứu đã quá muộn - nữ văn sĩ đã ngừng tim và không còn dấu hiệu sự sống. Trước khi ra đi, nữ văn sĩ để lại thư tuyệt mệnh cho con trai và dòng tâm sự đầy ám ảnh: "Tôi không muốn cam chịu số phận, không muốn để thời gian làm tôi cằn cỗi. Tôi mong muốn được quyền quyết định số phận của mình cho lần cuối cùng này". Quỳnh Dao tên thật là Trần Triết, sinh năm 1938 tại Hồ Nam (Trung Quốc). Bà bắt đầu sáng tác từ năm 9 tuổi. Đến năm 24 tuổi, bà đã có gần 100 tập truyện ngắn cùng hai bộ tiểu thuyết nổi tiếng Tầm mộng viện và Hạnh vận thảo. Trong suốt sự nghiệp, bà đã sáng tác 54 bộ tiểu thuyết, trong đó có 38 tác phẩm được chuyển thể thành phim ảnh, làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng.