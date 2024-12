Công bố 5 doanh nghiệp có dịch vụ chứng thực chữ ký số tốt nhất năm 2024

Danh hiệu 'Top 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số - CA công cộng có chất lượng dịch vụ tốt nhất năm 2024’ vừa được trao cho VNPT-CA, Viettel-CA, Easy-CA, MobiFone-CA và E-CA. Chiều 30/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội nghị giao ban quý IV giữa Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – NEAC với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) công cộng, đã diễn ra lễ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ của các CA công cộng năm 2024. Đây là năm thứ 2 liên tiếp NEAC phối hợp cùng Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam công bố kết quả ‘Khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các CA công cộng’. Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trao đổi với các CA công cộng tại sự kiện. Ảnh: T.A Chia sẻ tại lễ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ của các CA công cộng năm 2024, Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương cho hay, đây là sự kiện vinh danh những doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, cống hiến trong suốt 1 năm qua, để cung cấp cho thị trường các dịch vụ chất lượng. “Với kết quả cùng những số liệu công bố hôm nay, tôi tin tưởng rằng các doanh nghiệp đều có thể tham khảo được, từ việc thấy được bức tranh thị trường, bức tranh về giá của các CA công cộng, cho đến nhìn nhận rõ đơn vị mình đang thiếu gì để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới”, bà Tô Thị Thu Hương nhận xét. Khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các CA công cộng, còn gọi là CA-Index, được NEAC phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện định kỳ hằng năm từ 2022, với mục đích thúc đẩy các CA công cộng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Kết quả khảo sát, đánh giá cũng là một căn cứ để NEAC đề xuất các phương án, chính sách quản lý hoạt động chứng thực chữ ký số phù hợp trong thời gian tới. Theo đại diện nhóm dự án CA-Index 2024, từ thực tế hoạt động của CA công cộng, một bộ khung chỉ số đã được xây dựng để bao quát 5 vấn đề chính: Tính tuân thủ pháp lý của các CA công cộng; công nghệ và tính đa dạng của dịch vụ chứng thực chữ ký số; thị phần của CA công cộng và giá của các gói dịch vụ; sự hài lòng của khách hàng sử dụng các gói dịch vụ; sự thuận tiện của các bên ứng dụng. Xếp hạng chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của 24 CA công cộng trong năm 2024. Ảnh: NEAC Theo kết quả được công bố tại buổi lễ, về xếp hạng chung, điểm trung vị của chỉ số CA-Index 2024 là 76,75 điểm, cao hơn 1,41 điểm so với năm ngoái. Điều này cho thấy trong năm qua các CA công cộng đã có nhiều nỗ lực để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị mình. Trong từng chỉ số thành phần, các CA công cộng đều có sự cải thiện so với kết quả CA-Index 2023. Đơn cử như, điểm trung vị của chỉ số tính tuân thủ pháp lý của các CA là 8,29 điểm. “Đây là mức điểm cao, thể hiện cam kết của các CA công cộng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và đáng tin cậy trong hoạt động”, đại diện nhóm dự án nhận định. Với chỉ số ‘Thị phần của các CA công cộng và giá của các gói dịch vụ’, top 3 đơn vị có thị phần lớn nhất lần lượt là VNPT-CA, Viettel-CA và Intrust-CA. Giá các gói dịch vụ của các CA công cộng trong năm 2024 cũng có sự đa dạng hơn đáng kể so với năm 2023, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng tài chính của người dùng. Sự cải thiện này không chỉ giúp gia tăng cạnh tranh trên thị trường mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực chứng thực chữ ký số. So với lần công bố năm 2023, năm nay, ngoài VNPT-CA và Viettel-CA tiếp tục có tên trong ‘Top 5 CA có chất lượng dịch vụ tốt nhất’, có 3 đơn vị mới lần đầu đạt danh hiệu này là Easy-CA, MobiFone-CA và E-CA. Ảnh: T.A Tại sự kiện, Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam Phùng Huy Tâm đã trao danh hiệu ‘Top 5 CA có chất lượng dịch vụ tốt nhất năm 2024’ cho 5 doanh nghiệp là VNPT-CA, Viettel-CA, Easy-CA, MobiFone-CA và E-CA. Bên cạnh danh hiệu chính ‘Top 5 CA có chất lượng dịch vụ tốt nhất năm 2024’, NEAC cũng vinh danh các CA công cộng được đánh giá cao ở từng chỉ số thành phần của CA-Index 2024. Phó Chánh thanh tra Bộ TT&TT Đỗ Đình Rô và Phó Giám đốc NEAC Đặng Đình Trường trao chứng nhận các danh hiệu xét theo 5 chỉ số thành phần của CA-Index 2024. Ảnh: T.A Cụ thể, danh hiệu ‘CA tuân thủ pháp lý tốt nhất năm 2024’ được trao cho E-CA; FPT - CA là ‘CA được các bên ứng dụng đánh giá tốt nhất năm 2024’; VNPT - CA là ‘CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2024’. Trong khi đó, Viettel – CA giành cả 2 danh hiệu ‘CA có ứng dụng công nghệ và dịch vụ đa dạng nhất năm 2024’ và ‘CA được khách hàng đánh giá có trải nghiệm tốt nhất năm 2024’. Bộ chỉ số CA-INDEX 2024 có 53 chỉ tiêu. Trong số 5 chỉ số thành phần, tính tuân thủ pháp lý của các CA công cộng và trải nghiệm của khách hàng có nhiều chỉ tiêu nhất.

Năm nay, dự án CA-Index được tiến hành trên 25 đơn vị nhưng chỉ có 24 đơn vị được đưa vào xếp hạng; VNPAY-CA là đơn vị duy nhất không được đưa vào bảng xếp hạng do không đủ số quan sát ở nhiều chỉ tiêu thành phần.