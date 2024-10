Công binh dùng phà thay thế cầu phao Phong Châu từ 14h chiều nay

Trong những ngày qua, do mực nước sông Hồng lên cao và dòng chảy xiết, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã buộc phải cắt cầu phao để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 14h chiều nay (4/10), phà quân đội sẽ được sử dụng để vận chuyển các loại xe và nhân dân qua sông Hồng. Theo đó, các loại phương tiện được phà chở qua sông bao gồm: xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô và người đi bộ. Việc sử dụng phà vận chuyển các phương tiện và người dân qua sông sẽ rút ngắn thời gian và quãng đường di chuyển từ xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao) sang xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) và ngược lại. Trước đó, khi cầu Phong Châu bị sập, cầu phao không thể hoạt động, các phương tiện và người dân muốn di chuyển qua sông phải đi theo hướng đường vòng rất xa. Hiện tại, cầu phao Phong Châu đã buộc phải tháo rời do nước sông Hồng chảy xiết. Ảnh: Đức Hoàng Trước đó, ngày 3/10, tại Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã yêu cầu lực lượng Quân đội chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai khẩn cấp. Cụ thể, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ nghiên cứu phương án sử dụng phà chuyên dụng để vận chuyển người dân qua sông.