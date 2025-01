Công an xuất hiện, hết cảnh trên bờ thả cá, dưới sông chờ bắt

Sự có mặt của cán bộ công an tại điểm thả cá chép tiễn ông Táo chầu trời ở thành phố Vinh (Nghệ An) khiến cảnh trên bờ thả, dưới sông chờ bắt chấm dứt. Từ sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp), sau lễ cúng ông Công, ông Táo tại nhà, nhiều người dân thành phố Vinh (Nghệ An) đưa cá chép đến sông, ao, hồ để thả. Tùy theo phong tục của các địa phương, việc thả cá chép tiễn ông Táo chầu trời sẽ kéo dài đến chiều, tối. Theo truyền thuyết dân gian, cá chép là "phương tiện" đưa ông Công, ông Táo lên chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng về một năm vừa qua của gia chủ. Khu vực bờ sông dưới chân cầu Cửa Tiền (phường Vinh Tân, thành phố Vinh) tập trung nhiều người dân đến thả cá chép. Từ sáng, khi người dân bắt đầu thả cá chép xuống sông, cũng là khi một vài người đi thuyền nhỏ với những chiếc vợt dài bên cạnh xuất hiện quanh khu vực này. Phóng viên Dân trí ghi nhận có 2 thuyền với 4 người quanh quẩn trên khúc sông. Khác với các năm trước, năm nay, những người được cho là vợt cá có vẻ dè chừng hơn. Họ không lại gần bến thả cá mà quanh quẩn ở phía trên hoặc xuôi dòng, cách điểm thả cá 30-50m để vợt. "Chiến lợi phẩm" là những con cá chép vàng sau khi bị kích điện bất tỉnh, được đưa lên bờ, giao cho một người đã chờ sẵn. Tình trạng này khiến người dân bức xúc, phản ánh đến cơ quan chức năng. Gần trưa, lực lượng Công an phường Vinh Tân (thành phố Vinh) đã có mặt tại điểm thả cá dưới chân cầu Cửa Tiền. Theo Thượng úy Hồ Quang Vinh, Công an phường Vinh Tân, trong ngày 23 tháng Chạp, đơn vị tổ chức 2 kíp trực, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn và xử lý tình trạng sử dụng kích điện để bắt cá chép người dân thả xuống khu vực này. Sự xuất hiện của lực lượng công an khiến những người vợt cá nhanh chóng rời khỏi khu vực. Anh Nguyễn Bá Phú (trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh), chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đến thả cá ở điểm này. Cá vừa thả xuống sông đã bị những người vợt cá trực sẵn, bắt hết. Năm nay người thả cá đông nhưng có công an ở đây, không ai dám kích, bắt cá nên tôi thấy việc thả cá có ý nghĩa hơn". Cá chép người dân thả xuống đỏ một khúc sông. Hình ảnh này rất hiếm thấy trong các năm trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp tại các địa điểm thả cá chép. Cùng với việc thả cá tiễn ông Táo lên chầu trời, nhiều người dân mang theo chân hương, đồ thờ cũ vứt xuống sông. Việc người dân thả chân hương, tro, đồ thờ cúng cũ xuống sông gây ô nhiễm môi trường, chính quyền sở tại cần tuyên truyền, chấn chỉnh tình trạng trên.