Công an xác minh những người đưa thông tin xuyên tạc về di tích Chùa Cầu

Ngày 2/8, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an thành phố Hội An, Quảng Nam - cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Phòng PA03 Công an tỉnh Quảng Nam để rà soát, xác minh những người lợi dụng việc trùng tu Chùa Cầu đưa thông tin thất thiệt, từ đó xử lý theo quy định của Luật An ninh mạng.

Theo Thượng tá Vương Quốc Hội, việc đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Hội An, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.

"Chúng tôi sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những người đưa thông tin không chính xác về di tích Chùa Cầu", Thượng tá Vương Quốc Hội thông tin.