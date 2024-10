Công an vây kín, bắt sới bạc quy mô lớn tại xã biên giới ở Lạng Sơn

Khi lực lượng Công an Lạng Sơn ập vào, nhiều đối tượng định bỏ chạy qua hệ thống cửa thoát hiểm nhưng bất thành. Liên quan đến vụ bắt sới bạc quy mô lớn tại thôn Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) vào hôm 27/10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chia sẻ về quá trình tổ chức lực lượng để triệt phá tụ điểm và bắt giữ 31 đối tượng. Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn) Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có sự chuẩn bị phương án rất kỹ càng, chặt chẽ. Qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, lực lượng công an nhận thấy khu vực tổ chức đánh bạc là nhà của một người dân có địa hình thấp hơn mặt đường rất nhiều. Để vào tới trung tâm sới bạc chỉ có lối độc đạo dài khoảng 300m, hai bên được xây tường bao kèm dây thép gai, phía trên lợp tôn và gia cố bằng thanh sắt. Trên lối đi này đều có hệ thống camera theo dõi và người canh gác. Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, khu vực đánh bạc chỉ rộng vài chục mét vuông nhưng có gần 10 cửa thoát hiểm để giúp người chơi bỏ chạy khi lực lượng chức năng kiểm tra. Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Lạng Sơn) được điều động chia làm 4 tổ công tác bao vây từ nhiều hướng rồi đồng loạt ập vào sới bạc. Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn) Nhóm người điều hành cảnh giới tại sới bạc bị khống chế đầu tiên để tránh việc họ báo tin cho những người đánh bạc. Sau đó, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang 31 đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa. Cuộc vây bắt chỉ diễn ra trong vài phút. "Thời điểm xác định bắt giữ sới bạc, lực lượng công an đã được bố trí bao vây toàn bộ cửa thoát hiểm, người nào chạy ra là bị bắt ngay. Khi lực lượng công an ập vào, những người tham gia đánh bạc đều bất ngờ và bị khống chế ngay lập tức tại hiện trường", vị lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết. Sau khi bị bắt, các đối tượng điều hành sới bạc khai, việc thu giữ điện thoại của con bạc và kiểm tra thông tin nhằm tránh trường hợp lực lượng công an cài người vào điều tra. Cơ quan công an đã làm rõ, sới bạc này do Trương Văn Thế (SN 1984, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đứng ra tổ chức và thuê địa điểm tại nhà ông Lạc Văn Lỉm. "Quá trình bắt các đối tượng ở sới bạc diễn ra rất nhanh, không ai chạy thoát. Trước đó, trên mạng xã hội thông tin việc sới bạc dưới đường hầm là chưa chính xác, đó chỉ là một lối đi được bịt kín để che mắt người bên ngoài nhìn vào", lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin. Đối tượng Trương Văn Thế tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn) Ngày 27/10, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Lỉm (SN 1972, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng). Nhà Lỉm có hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh; lối vào khu vực đánh bạc với cửa sắt kiên cố, 2 bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thanh sắt. Tại đây còn có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng.