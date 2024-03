Công an vào cuộc vụ sập cầu treo ở Nghệ An

Cầu treo Kẻ Nính được khởi công xây dựng năm 2011, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2014. Công trình do UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 24 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Châu cũng xác nhận, sau sự cố sập cầu treo, chiều qua (6/3), công an huyện đã vào cuộc điều tra theo chỉ đạo từ công an tỉnh.

"Chúng tôi đang vào cuộc làm rõ vụ việc này; nếu có dấu hiệu vi phạm, sai phạm sẽ xử l‎ý nghiêm. Nếu cầu sập do hỏa hoạn, thiên tai hoặc theo năm tháng cũng phải làm rõ…", lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu cho biết.

Sáng 7/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu cho biết đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân

Đến năm 2022, cầu treo này có dấu hiệu hư hỏng phần mố, chính quyền đã rào hai đầu cầu lại, cấm người dân lưu thông.

Ngày 27/9/2022, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ, phần đất đắp, mố cầu bị sạt lở; làm sụt, nghiêng thanh neo của mố M2.

Ngay sau sự cố, UBND huyện đã thực hiện cấm đường, đặt biển cảnh báo, cử người trực gác cấm người và phương tiện lưu thông trên cầu; đồng thời báo cáo sự việc lên UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan.

UBND huyện kiến nghị Sở Giao thông vận tải Nghệ An xem xét, hỗ trợ khảo sát đánh giá nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình. Trong trường hợp cần thiết phải có sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia, đánh giá nguyên nhân và biện pháp khắc phục cụ thể.