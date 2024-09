Công an truy tìm tung tích 7 người trong vụ sập cầu Phong Châu

Chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo truy tìm tung tích, thi thể 7 nạn nhân và 9 ô tô, xe máy gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu để phục vụ công tác điều tra. Thông báo của Công an Phú Thọ đưa ra danh sách của 7 người gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9 vừa qua. Cụ thể gồm: Chị Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ), chị Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ), anh Dương Công Chiến (43 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), ông Lương Xuân Thành (56 tuổi, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ); Thông tin những người đang được công an truy tìm tung tích (Ảnh: Công an cung cấp). Công an Phú Thọ cũng truy tìm thông tin, tung tích của bà Nguyễn Thị Hường (48 tuổi, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), bà Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ), ông Hà Quốc Chí (38 tuổi, TP Việt Trì). 6 xe máy đang được công an tìm kiếm, gồm: Xe BKS 19V1-4122, chủ xe là ông Phan Trường Sơn (Khu 10, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông; BKS 19H4-0861, chủ xe là ông Nguyễn Văn Thành (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh); BKS 19N1-310.61, chủ xe Đỗ Thị Chung (Khu 5, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); BKS 19L1-107.49, chủ xe là ông Lương Xuân Thành; BKS 19N1-274.86, chủ xe là bà Đinh Thị Niên (Khu 18, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông); BKS 19S1-086.82, chủ xe là bà Nguyễn Thị Yến. Ngoài ra, 3 ô tô được công an thông báo truy tìm gồm: Ô tô đầu kéo BKS 19H-004.19, chủ xe là ông Đỗ Tiến Thành (phường Thọ Sơn, TP Việt Trì); sơ mi rơ moóc BKS 19R-011.11, chủ xe là ông Đỗ Tiến Thành; ô tô đầu kéo BKS 19H-042.12, chủ xe là Công ty cổ phần bê tông Tự Lập (phường Minh Nông, TP Việt Trì). Cầu Phong Châu bị sập sáng 9/9 (Ảnh: Nguyễn Hải). Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Cầu có lý trình tại km18+300 quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Do nước sông Hồng chảy xiết những ngày qua khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ cho thấy, thiên tai, bão lũ đã làm 2 người chết, 7 người bị thương và 9 người địa phương mất tích. Toàn tỉnh có 417 nhà dân bị hư hỏng do cây đổ, tốc mái; 4 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; phải di dời khẩn cấp 7.015 hộ dân do ngập lụt, sạt lở đất. Nhiều công trình y tế, giáo dục, văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. 6.400ha lúa và hoa màu bị ngập úng, gãy đổ; 423ha cây lâu năm, 168,5ha cây trồng hàng năm, 327,1ha cây ăn quả và 127ha rừng đổ gãy; 2.000ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ... Sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại đến thời điểm hiện tại ước tính trên 250 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do sập cầu Phong Châu). Tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, thống kê, tổng hợp thiệt hại.