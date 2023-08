Công an truy tìm 2 người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà dân phá hoại tài sản

Trước khi bỏ đi người này chém hư hỏng chậu hoa, camera gắn trên tường trước nhà của gia đình anh T.

Công an địa phương có mặt ghi nhận vụ việc, trích xuất dữ liệu camera an ninh nhà dân. Công an phường Thạnh Lộc đang phối hợp với Công an quận 12 truy tìm 2 nghi can liên quan đến vụ đập phá hư hại tài sản nhà dân trên đường TL54.

Lương Ý