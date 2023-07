Công an truy bắt kẻ bắn 2 vợ chồng ở Quốc lộ N2

Liên quan đến vụ việc 2 người bị bắn khi di chuyển trên Quốc lộ N2 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Long An với tỉnh Đồng Tháp, chiều nay (2/7), Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết đã tiếp nhận trình báo của cặp vợ chồng về vụ việc trên.

Cơ quan công an đã làm việc trực tiếp và lấy thông tin từ đôi vợ chồng này. Qua đó, xác định khu vực xảy ra vụ việc là địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Đồng Tháp và Long An. Công an huyện Tân Thạnh đang phối hợp công an địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp để điều tra, truy bắt đối tượng.