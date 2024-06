Công an TPHCM triệt phá nhiều vụ án liên quan nhóm 'vỡ nợ làm liều'

Tại hội nghị lần thứ 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra sáng 14/6, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố, đã báo cáo về công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Nhìn chung, thành phố đã giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm với tỷ lệ khám phá cao.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, tình hình về tội phạm ma túy đang phức tạp. Do đó, lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.