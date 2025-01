Công an TPHCM tìm người quay clip xe Audi chạy đến đâu đèn xanh đến đó

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tìm người quay clip hoặc biết thông tin liên quan vụ xe Audi chạy đến đâu đèn xanh đến đó để xác minh vụ việc. Ngày 4/1, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ ô tô hiệu Audi chạy qua các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông thì đèn đỏ liền chuyển sang xanh. Xe Audi trong clip xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip). Trước đó, một clip dài 36 giây được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh xe Audi lưu thông trên đường. Trong clip, khi phương tiện này đi qua các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông, đèn tín hiệu bất ngờ nhảy loạn xạ, rồi từ đỏ chuyển sang xanh. Khi xe này đi qua, đèn tín hiệu lại chuyển sang đỏ. Trong clip, ô tô nói trên đi qua các tuyến đường như: Phan Văn Đáng, Trương Văn Bang (TP Thủ Đức). Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách đề nghị, người quay clip hoặc biết thông tin về vụ việc vui lòng liên hệ Công an TP Thủ Đức qua SĐT: 02838966112 hoặc 0989647379 gặp Trung tá Nguyễn Văn Hoàng.