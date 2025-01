Công an TPHCM nhận được 87 hình ảnh phản ánh vi phạm giao thông

Lãnh đạo Phòng CSGT TPHCM cho biết, Công an TPHCM ghi nhận 87 thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm của người dân từ ngày áp dụng Nghị định 168 và cơ quan chức năng đang xác minh xử lý. Chiều 9/1, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng CSGT TPHCM (PC08), cho biết liên quan Nghị định 168 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực từ 1/1 đến nay, lực lượng CSGT TPHCM ghi nhận tổng 11.830 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 4.333 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.091 trường hợp và phạt tiền 42,5 tỷ đồng. "Số tiền phạt theo Nghị định 168 tăng hơn 11 tỷ đồng so với quy định trước đây", Thượng tá Lê Văn Hải cho hay. Đèn xanh nhưng dòng xe không thể di chuyển trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 (Ảnh: Thư Trần). Về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phản ánh vi phạm giao thông qua các cổng tiếp nhận của Công an TPHCM, Thượng tá Hải cho biết, Công an TPHCM đã tiếp nhận 1.880 trường hợp phản ánh của người dân qua hình ảnh tính từ tháng 6/2024 đến nay. Còn từ cột mốc 1/1 (áp dụng Nghị định 168), Công an TPHCM ghi nhận 87 thông tin hình ảnh phản ánh đầu tiên của người dân. Thông tin này đang được cơ quan chức năng xác minh xử lý. Thượng tá Hải cho hay, việc xác minh gửi thông báo thông qua phản ánh của người dân, cơ quan chức năng triển khai rất quyết liệt nhằm đảm bảo việc chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Theo Thượng tá Lê Văn Hải, mức chi hỗ trợ người cung cấp thông tin vi phạm mỗi vụ việc là không quá 10%. "Ví dụ trường hợp vi phạm 1 triệu đồng, người phản ánh nhận được 300.000 đồng, tối đa không quá 5 triệu một vụ việc", lãnh đạo PC08 cho biết. Trả lời phóng viên Dân trí tại họp báo về cách thức chi trả và thời gian nhận tiền đối với người phản ánh vi phạm giao thông, Thượng tá Lê Thanh Hải cho biết cơ quan chức năng đang chờ hướng dẫn của Công an TPHCM và sẽ xin phép lãnh đạo Công an TPHCM thông tin đến báo chí sau. Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng CSGT TPHCM, tại họp báo chiều 9/1 (Ảnh: Thư Trần). Các hành vi vi phạm thường xuyên được lực lượng chức năng xử phạt là: Vi phạm nồng độ cồn 3.633 trường hợp, 1.235 trường hợp chạy quá tốc độ, 468 trường hợp đi sai làn đường, 778 trường hợp không đội mũ bảo hiểm... Thượng tá Lê Văn Hải đánh giá, việc triển khai Nghị định 168 đã tác động tích cực lớn đến ý thức chấp hành của người tham gia giao thông trên địa bàn. Qua tham khảo các ý kiến của nhiều cơ quan, người tham gia giao thông chấp hành tốt, tình trạng ùn ứ giao thông và người đi trên vỉa hè rất hạn chế. Người dân khi dừng đèn đỏ, dừng rất đúng luật và không dám vượt hay rẽ phải khi đèn đỏ. Thời gian qua, TPHCM xảy ra hàng loạt vụ ẩu đả khi va chạm giao thông trên đường, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân, không để lấn át cảm xúc, cay cú, dùng lời nói, hành động khiêu khích, đe dọa tấn công người khác. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kể cả khi không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.