Công an TP. HCM thông tin vụ người đàn ông tự thiêu tại huyện Nhà Bè

Thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tối ngày 7/1, tổ công tác gồm 7 đồng chí thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Công an xã Hiệp Phước - Công an huyện Nhà Bè tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát tại một điểm theo kế hoạch.

Tổ công tác thực hiện chốt kiểm tra tại khu vực Văn phòng ấp 1 (số 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè). Lúc 20h20, tổ công tác phát hiện anh N.X.T. (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu anh T. thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ có liên quan.