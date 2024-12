Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng tại một nhà hàng karaoke

Sau vụ hành hung người xảy ra tại một nhà hàng karaoke ở TP.HCM, một người đã tử vong, một số người khác bị thương. Tối 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Quận 1 điều tra một vụ án mạng. Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra rạng sáng 28/12 tại tầng 3 của một nhà hàng ăn uống, karaoke trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Công an TP.HCM làm việc với những người liên quan trong vụ án mạng. (Ảnh: V.T) Công an TP.HCM chưa thông tin chi tiết về vụ án. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn được cho là quay tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc. Theo đoạn clip, những người đàn ông cởi trần, xăm trổ dùng hung khí hành hạ người khác. Quang cảnh hiện trường xảy ra tại một phòng karaoke. Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin cho rằng, 3 người đàn ông Hàn Quốc đã hành hạ dã man chủ nhà hàng - cũng là người Hàn Quốc - và một nhân viên. Chủ nhà hàng tử vong còn một số người khác bị thương, điều trị tại bệnh viện. Công an đang tạm giữ những người liên quan và đang mời các nhân chứng đến lấy lời khai. Công an TP.HCM hiện tiếp tục điều tra, làm rõ.